Корейские альгинатные маски

В этой статье мы расскажем о преимуществах нового косметического продукта от корейского производителя — альгинатных масках.

Хорошая замена похода к косметологу

Альгинатная маска дает эффект профессионального ухода за лицом. Еще совсем недавно средство было доступно только в косметологических кабинетах. Сегодня же на косметическом рынке есть множество линий альгинатных малок, которые предназначены для использования в домашних условиях. Первый корейским производителем, который выпустил маски в продажу, был Anskin.

Теперь у каждой девушки есть возможность получить профессиональный уход за кожей по доступной цене.

Идеально для любой кожи

Средство подходит для всех типов кожи лица.

Маска напитывает кожу драгоценной влагой, нормализирует уровень жирности и снимает воспаления. После применения маски кожа сияет, тон становится ровным, постепенно исчезают пигментные пятна и разглаживаются даже видимые морщины. Альгинатная маска — это отличная профилактика появления глубоких морщин.

Хороший состав

В каждой маске основным ингредиентом выступает альгинатная кислота, которая связывает между собой водяные молекулы и активно увлажняет кожу, наполняя ее полезными минералами и витаминами.

Соль в составе кислоты питает и увлажняет, запускает процесс регенерации клеток кожи, насыщает лицо кислородом и оказывает антиоксидантное действие. Помогает клеткам кожи самостоятельно синтезировать коллаген.

Качественное антивозрастное средство с подтягивающим эффектом

Альгинатная маска — это незаменимый помощник для женщин, которые борются с возрастными проявлениями на коже.

С годами кожа уже не так активно вырабатывает коллаген, от которого зависит ее внешний вид. Появляется дряблость, кожа становится сухой и постепенно обвисает. Если вовремя насыщать организм коллагеном самостоятельно, процесс старения можно замедлить. Так, альгинатная маска активно напитывает кожу коллагеном в составе таких полезных ингредиентов, как уголь, экстракт зеленого чая и так далее.

Мгновенный результат

Результат заметен с первого применения. Выравнивается тон кожи, лицо становится гладким и бархатным, мелкие морщины исчезают. Создается впечатление сияния изнутри. Для максимального результата следует использовать маску минимум раз в неделю.

Мы рекомендуем использовать такие маски:

Anskin Modeling Mask Collagen. В ее составе коллаген и гиалуроновая кислота, которая активно напитывает кожу и увлажняет ее. Лицо становится более упругим и зрительно подтянутым с первого применения. Lindsay Premium Modeling Mask Pack. Производитель предусмотрел в комплекте ложечку, которая служит инструментом для нанесения. Результат заметен с первого раза. Кожа остается увлажненной длительное время, цвет лица становится более плотным, пигментные пятна исчезают. Anskin Premium Herb Lemongrass Modeling Mask. Маска дает дезинфицирующий эффект, снимает раздражение и лечит проявления акне. После применения поры сужаются, кожа остается без жирного блеска, тон лица ровный и естественный.

Источник: https://bascomarket.ru/