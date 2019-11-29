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Били по лицу ученика малолетние вымогатели 3000 рублей в Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

15:56 29.11.2019 Фото: СК НСО
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Двое 16- летних подростков терроризировали 14-летнего школьника больше года,угрожая применить насилие.

Били по лицу ученика малолетние вымогатели 3000 рублей в Новосибирске. СК возбудил уголовное дело
СК расследует дело вымогательство денег у школьника

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проведена уголовно-процессуальная проверка по факту размещения в средствах массовой информации две видеозаписи, на которых запечатлены факты причинения телесных повреждений группой лиц в отношении несовершеннолетних лиц в Калининском районе г. Новосибирска.

В ходе проведения проверки установлено, что в период времени с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года, двое 16-ти летних молодых человека, неоднократно, находясь в Калининском районе г. Новосибирска, необоснованно требовали от 14-летнего несовершеннолетнего передать им денежные средства в сумме 3 000 рублей, угрожая ему при этом применением насилия, а также нанесли не менее двух ударов по лицу.

По указанному факту следователем в отношении двух 16-летних несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

В рамках расследования уголовного дела следователем будет дана принципиальная оценка иным противоправным действиям фигурантов дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК НСО

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