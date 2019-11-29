Как выбрать кондиционер: практические рекомендации специалистов

Кондиционер обеспечит высокий уровень комфорта в доме, поддерживая оптимальную температуру в нем.

Однако прежде чем отправляться в магазин кондиционеров, рекомендуем ознакомиться с нашей статьей. В ней мы рассказываем, на какие критерии нужно обращать внимание при выборе устройства.

Способ установки

Для домашнего использования предназначены такие типы кондиционеров, исходя из места их установки:

настенный — крепится к стене в помещении или на фасаде здания. В процессе работы издает минимум шума и обеспечивает качественную фильтрацию воздуха;

кассетный — подходит для установки к коттеджах и больших по площади квартир. Монтируется на подвесной потолок. Обеспечивает равномерный нагрев или охлаждение помещения;

мобильный — такой кондиционер можно установить самостоятельно. Достаточно разместить его на полу, а шланг вывести через форточку или отверстие в стене. Он довольно громоздкий и издает много шума.

Специалисты рекомендуют выбирать между настенным или кассетным кондиционером. Громоздкий мобильный кондиционер стоит рассматривать лишь при отсутствии других вариантов.

Цена

Цена кондиционера зависит от многого. По этой ссылке представлены актуальные цены на модели от различных производителей.

Стоимость самых дешевых кондиционеров стартует от 7 тысяч гривен. В среднем ценовом диапазоне представлены модели от 10 гривен, а в премиальном — от 20 тысяч гривен. Чем выше цена, тем лучше эксплуатационные и технические характеристики.

Мощность

Определить оптимальную мощность кондиционера можно исходя из площади помещения: чем она больше, тем мощнее нужен агрегат. В стандартной квартире, где потолки до 3 метров, расчет следующий: на 10 квадратных метров должен приходиться 1 кВт мощности. Впрочем, забивать голову расчетами не нужно — в инструкции к кондиционеру, как правило, указано, на какую площадь он рассчитан.

Режимы

Хорошо, если устройство будет многофункциональным, тогда оно точно удовлетворит все эксплуатационные запросы. Хороший кондиционер имеет такие режимы:

обогрев — функция необходима в межсезонье, когда отопление еще не включили, но на улице уже холодно. Наружный блок устройства эффективно работает даже если за окном -7 градусов;

осушение — незаменимый режим в летний период, когда на улице аномально жарко. Он охлаждает помещение и эффективно борется с плесенью;

вентиляция — в данном режиме кондиционер обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении;

фильтрация воздуха — для выполнения этой функции в кондиционере предусмотрен фильтр грубой очистки. Он собирает из воздуха пыль, шерсть и прочий мусор, очищая его. Стоит отметить, что фильтр нуждается в периодической чистке.

Это далеко не все возможности современных кондиционеров.