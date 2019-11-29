Преимущества применения декоративного камня во время проведения внутренней облицовки

Декоративный камень, в отличие от своего природного собрата, стоит дешевле, но при этом ничем не уступает ему по эксплуатационным характеристикам.

Материал распространен в сфере каркасного домостроения. Востребованность декоративного камня обусловлена простотой монтажа, высоким уровнем защиты облицованной поверхности от внешнего негативного воздействия. Среди других достоинств материала выделяют способность выдерживать значительные ветровые и физические нагрузки, устойчивость к скачкам температуры и уровню влажности.

Особенности выбора облицовочного материала

Квалифицированные строители призывают не спешить с покупкой. В начале формируют техническое задание (ТЗ), в котором учтено место установки и предполагаемый уровень нагрузки. Владея данной информацией, выбирают декоративный камень на различной основе. Бетонный вариант порадует высоким уровнем прочности и увеличенным сроком эксплуатации. Среди достоинств материала выделяют большой выбор текстур и устойчивость к продолжительным физическим воздействиям. Вторая разновидность получила название гипсовая. Ее отличия:

простота в обработке;

незначительная масса;

большое разнообразие текстур;

хороший выбор расцветок;

используется там, где недопустима значительная нагрузка на стену.



облицовочный камень

Третья разновидность основы получила название «агломератная», разработанная с применением кварца, пигментов, полиэфирной смолы. Материал можно встретить для облицовки стен, каминов и даже ступенек. Подробнее смотрите на странице https://www.formpark.ru/catalog/formy-fasadnaya-plitka/.

Особенности проведения самостоятельной облицовки

Выбор материала зависит от помещения, где проводят облицовку. В гостиной, оформленной в классическом стиле, используют декоративный камень для обработки выступов, колон. На кухне предпочтение отдают текстуре и цвету, который имитирует мрамор. В ванной комнате безоговорочным лидером будет полированная поверхность, обладающая водоотталкивающим эффектом. Разобравшись с деталями, переходят к практической части:

расчет необходимого объема плитки – всегда закладывают запас на уровне до 10 %;

стены должны быть освобождены от всего лишнего;

наносят антигрибковое покрытие;

выравнивают стены;

наносят грунтовку на поверхность;

ожидают высыхания грунтовки;

фиксацию декоративного камня проводят с использованием жидких гвоздей.

Монтаж первого ряда требует аккуратности и точности. Работу начинают от угла и продвигаются дальше по направлению сверху вниз. Новичкам целесообразно применить контрольную сетку. Они исключит вероятность ошибки.

Покупать или сделать самостоятельно

Люди, которые «на ты» с инструментами, предпочитают брать инициативу в собственные руки. Они изготавливают декоративный камень самостоятельно. Достаточно иметь под рукой специальную форму, которая позволит упростить процесс. Приобретенная готовая форма соответствует строительным нормам, поэтому не нужно опасаться брака. Самый простой вариант создания декоративного камня – применение гипсовой основы.



форма для декоративной плитки

В начале основание формы смазывают маслом, чтобы обеспечить быстрое извлечение готового изделия. Гипс разводят водой и заливают его в форму. Спустя 60 минут вещество застывает. Еще один вариант – вместо гипса использовать цемент. Берут смесь цемента и песка в соотношении 1 : 3. Добавляют столько воды, чтобы образовалась однородная сметаноподобная смесь. Ей заполняют ½ формы, встряхивают ее и поверх укладывают сетку из металла. Поверх сетки заливают оставшуюся часть раствора. Спустя 12 часов из формы извлекают получившееся изделие.

По материалам https://www.formpark.ru/.