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Плюсы и минусы памятников из гранита

15:57 29.11.2019
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Все, что останется после ухода близкого человека, – это память.

Многим хотелось бы навечно запечатлеть черты того, кого любили. Установка надгробия на могиле – это один из важнейших обычаев прощания, символизирующий любовь и уважение. Качественные памятники из гранита будут напоминать об ушедшем нескольким поколениям, чего позволит добиться именно такой прочный и качественный материал.

Плюсы и минусы памятников из гранита

Плюсы гранитных памятников

Гранит – идеальный материал для российского климата. Только гранитный памятник никогда не переменит свой внешний вид из-за смены температуры, регулярных дождей, ветра и буранов. К преимуществам таких памятников можно отнести:

  • Устойчивость к влаге и ультрафиолету. Такой материал не выцветает, не покрывается пятнами и трещинами.
  • Хорошее соотношение цены и качества. Изготовление такого памятника обойдется заказчику дешевле, чем мраморного.
  • На граните можно создать любую надпись или изображение.
  • Гранит хорошо поддается обработке, потому из него делают разные фигурные памятники.
  • Такие вещи не требуют тщательного ухода, им не нужны особые составы, что позволяет существенно сэкономить время и деньги тех, кто заботится о монументе.
  • Прочность гранита очень высока – он стоит столетиями, почти не меняясь. Не боится он и чистящих химических средств.
  • Материал экологичен и никак не вредит здоровью окружающих людей.
  • Гранитные памятники имеют внушительную палитру разных оттенков, что дает возможность выполнения заказа даже наиболее требовательному клиенту.

Заказать прочные и красивые памятники из гранита можно на https://www.stella-pamyat.ru/pamyatniki-iz-granita. В компании «Стелла-Память» готовы создать индивидуальную модель с учетом запросов заказчика.

Минусы гранитных памятников

У любого материала есть свои преимущества и недостатки. Но у гранита минимум негативных черт – вес, кубометр гранита весит до 3 тонн. По этой причине устанавливать такой памятник должны несколько человек. Еще один минус – хрупкость гранита. Это материал прочный и плотный, который легко скалывается. Необходимо соблюдать максимальную аккуратность при монтаже и транспортировке.

За счет большого числа плюсов именно гранит превратился в один из самых популярных материалов и прекрасно подходит для создания различных надгробий, которые будут напоминать родственникам усопшего о том, каким он был, в течение многих десятилетий.

По материалам сайта https://www.stella-pamyat.ru/

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