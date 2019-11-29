Плюсы и минусы памятников из гранита

Все, что останется после ухода близкого человека, – это память.

Многим хотелось бы навечно запечатлеть черты того, кого любили. Установка надгробия на могиле – это один из важнейших обычаев прощания, символизирующий любовь и уважение. Качественные памятники из гранита будут напоминать об ушедшем нескольким поколениям, чего позволит добиться именно такой прочный и качественный материал.

Плюсы гранитных памятников

Гранит – идеальный материал для российского климата. Только гранитный памятник никогда не переменит свой внешний вид из-за смены температуры, регулярных дождей, ветра и буранов. К преимуществам таких памятников можно отнести:

Устойчивость к влаге и ультрафиолету. Такой материал не выцветает, не покрывается пятнами и трещинами.

Хорошее соотношение цены и качества. Изготовление такого памятника обойдется заказчику дешевле, чем мраморного.

На граните можно создать любую надпись или изображение.

Гранит хорошо поддается обработке, потому из него делают разные фигурные памятники.

Такие вещи не требуют тщательного ухода, им не нужны особые составы, что позволяет существенно сэкономить время и деньги тех, кто заботится о монументе.

Прочность гранита очень высока – он стоит столетиями, почти не меняясь. Не боится он и чистящих химических средств.

Материал экологичен и никак не вредит здоровью окружающих людей.

Гранитные памятники имеют внушительную палитру разных оттенков, что дает возможность выполнения заказа даже наиболее требовательному клиенту.

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Минусы гранитных памятников

У любого материала есть свои преимущества и недостатки. Но у гранита минимум негативных черт – вес, кубометр гранита весит до 3 тонн. По этой причине устанавливать такой памятник должны несколько человек. Еще один минус – хрупкость гранита. Это материал прочный и плотный, который легко скалывается. Необходимо соблюдать максимальную аккуратность при монтаже и транспортировке.

За счет большого числа плюсов именно гранит превратился в один из самых популярных материалов и прекрасно подходит для создания различных надгробий, которые будут напоминать родственникам усопшего о том, каким он был, в течение многих десятилетий.

По материалам сайта https://www.stella-pamyat.ru/