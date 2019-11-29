Присяжные оправдали лидера ОПГ, обвиняемого в покушении на убийство у ресторана «Эрнест» в Линево

Ранее Вадим Прокопенко был осужден на три года за избиение у бара 5:0 в Бердске Александра Дремина, сына известного бизнесмена. Но участие в кровавой перестрелке в Искитимском районе суду доказать не удалось.

Вадима Прокопенко арестовали в зале суда, до этого он находился на свободе и сам являлся на все судебные заседания

В Искитимском районном рассмотрено уголовное дело с участием присяжных заседателей в отношении Вадима Прокопенко. Его обвиняли в покушении на убийство, а силовики считали лидером организованной преступной группировки. Как сообщили в Искитимском суде, присяжные оправдали Прокопенко, известного в криминальных кругах как Прокопа.

— 17 мая 2019 года уголовное дело в отношении Прокопенко В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 1 УК РФ поступило в Искитимский районный суд Новосибирской области с ходатайством о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. 28 ноября судом постановлен и провозглашен оправдательный приговор, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в райсуде Искитима.

Оправдательный вердикт вынесен по уголовному делу о кровавой перестрелке у клуба в р. п. Линево Искитимского района в марте 2016 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тогда якобы произошла разборка между двумя местными бандитами. Выяснения отношения с применением огнестрельного оружия проходили возле линевского ресторана «Эренест», который располагается в крупнейшем торговом центре поселка. Многочисленные выстрелы слышали местные жители.

Двое участников разборок «а-ля девяностые» попали в больницу с тяжелыми ранениями. Об их состоянии ничего не сообщалось. По данным «Курьер. Среда. Бердск», оба пострадавших находились в реанимации. Информацию о задержании участников перестрелки в МВД не раскрывали. Однако по неофициальным данным, было задержано несколько человек.

Присяжные спустя 3,5 года после инцидента согласились с выводами защиты о том, что Прокопенко защищался, используя травматический пистолет.

Примечательно, что ранее Прокопенко был судим за драку в Бердске. Тогда, в 2010 году, пострадал сын известного бердского бизнесмена Александр Дремин. Но задержать подозреваемого «лидера искитимской ОПГ» удалось только через год. А в марте 2013-го его посадили на 3 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Прокопа арестовали прямо в зале суда, однако вина в покушении на убийство не была доказана, его наказали только за побои и причинение вреда здоровью. В ходе судебного следствия он находился под подпиской о невыезде.

По словам осужденного, то, в чем его обвиняют — обычная драка. Знакомого Прокопа избили, он с компанией пришел его защитить. Случилась драка, в которой одинаково пострадали обе стороны. Но впоследствии некоторые участники драки объявили себя потерпевшими и обратилась в полицию. Вадим Прокопенко называет дело сфабрикованным.

В своем последнем слове подсудимый говорил, что не хотел никого убивать и сожалеет о содеянном во время драки. По его словам, он стал заложником ситуации, а к Дремину он не имеет отрицательного отношения.

Свидетели стороны обвинения заявили, у Прокопенко был травматический пистолет и нож, похожий на охотничий. Именно им он якобы нанес удары Александру Дремину, который потом долгое время провел в больнице. Подсудимый свою вину отрицал частично, по его словам никакого оружия у него не было, удары он наносил железной арматурой, так как опасался за свое здоровье.

Напомним, конфликт возник 3 октября 2010 года возле ночного клуба «5:0» в Бердске. Расследование шло больше года, в июле 2011 года Вадима Прокопенко арестовали и поместили в следственный изолятор. До этого он семь месяцев скрывался от следственных органов и находился в розыске. Прокоп проживал под чужим именем на арендованной квартире в Новосибирске. Его местонахождение было установлено сотрудниками управления ФСБ по Новосибирской области. Квартиру в одном из домов на Плющихинском жилмассиве, где обитал Прокоп, взяли штурмом.

По официальной информации ФСБ, Прокоменко 1978 года рождения являлся лидером действовавшей на территории Бердска и Искитимского района организованной преступной группы.