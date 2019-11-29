Бил по сердцу и печени рабочего в бане кухонным ножом вахтовик в Якутии

Мужчины повздорили. На крики в помещение забежал еще один мужчина, который ударил обвиняемого по лицу, от чего тот потерял сознание и не смог довести умысел, направленный на причинение смерти, до конца по независящим от него обстоятельствам.



Доказательства, собранные Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в г. Удачный, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя поселка Айхал. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Следствием и судом установлено, что ночью 24 июля 2019 года между обвиняемым и двумя приятелями, распивавшими спиртные напитки в бане вахтового поселка, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений, произошла ссора.

В ходе конфликта обвиняемый сходил в помещение вагончика, где взял кухонный нож, и вернулся обратно.

В помещении бани мужчина напал на потерпевших и нанес им множественные ножевые ранения в жизненно важные органы. На крики в помещение забежал еще один мужчина, который ударил обвиняемого по лицу, от чего тот потерял сознание и не смог довести умысел, направленный на причинение смерти, до конца по независящим от него обстоятельствам.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал, кроме того, в ходе предварительного расследования проведен большой объем необходимых следственных действий, которые подтвердили виновность обвиняемого.

По уголовному делу установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, и внесено представление в отдел МВД России по Мирнинскому району для их устранения.

Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Источник: Следком