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Три сексуальных сварщика из Бердска: Наша работа приносит деньги

18:00 29.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Молодые люди считают выбранную специальность востребованной. В свободное время юноши занимаются спортом.

Три сексуальных сварщика из Бердска: Наша работа приносит деньги
Марат Маджидов решил пойти по стопам отца и стать сварщиком

28 ноября в «Бердском политехническом колледже» прошел конкурс «Лучший по профессии сварщик». Студенты рассказали «Курьер. Среда. Бердск», чем привлекает их выбранное дело, и как они любят проводить свободное время.

20-летний Марат Маджидов решил пойти по стопам отца и стать сварщиком.
— Чтобы стать профессионалом, важна аккуратность и точность, — считает учащийся колледжа.

На досуге молодой человек занимается боксом.

Три сексуальных сварщика из Бердска: Наша работа приносит деньги

Анатолий Кунгурцев планирует работать в Бердске

20-летний Анатолий Кунгурцев выбрал профессию сварщика, потому-что она востребованная в наше время и прибыльная.
Юноша планирует работать на предприятии в Бердске. В свободное время ходит в тренажерный зал.

Три сексуальных сварщика из Бердска: Наша работа приносит деньги

Роман Бабанаков совмещает работу и учебу

19-летний Роман Бабанаков, работает в собственной автомастерской и считает профессию сварщика очень престижной.
— Нужно правильно рассчитывать свои возможности, тогда все получится,- убежден студент.
В свободное время занимается он рукопашным боем.

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От редакции

Сварщик- прибыльная профессия?

Чекист, 29 ноября 2019 18:30
Мужчины дай бог чтоб вы были первокласными специалистами и вас ценили на работе. Всех благ. Жму руку
Аноним, 29 ноября 2019 18:52
Сварочный аппарат надо купить за 700т.
Аноним, 29 ноября 2019 18:34
Безусловно прибыльная,но при условии,что качество сварных швов безупречно,но Ксб сексуальность сварщика не влияет на качество сварных швов.
Ольга, 29 ноября 2019 19:24
Елена, вы свою сексуальную озабоченность в каждую тему прикладывать будете?

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