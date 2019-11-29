Три сексуальных сварщика из Бердска: Наша работа приносит деньги

Молодые люди считают выбранную специальность востребованной. В свободное время юноши занимаются спортом.

Марат Маджидов решил пойти по стопам отца и стать сварщиком

28 ноября в «Бердском политехническом колледже» прошел конкурс «Лучший по профессии сварщик». Студенты рассказали «Курьер. Среда. Бердск», чем привлекает их выбранное дело, и как они любят проводить свободное время.

20-летний Марат Маджидов решил пойти по стопам отца и стать сварщиком.

— Чтобы стать профессионалом, важна аккуратность и точность, — считает учащийся колледжа.



Анатолий Кунгурцев планирует работать в Бердске

На досуге молодой человек занимается боксом.

20-летний Анатолий Кунгурцев выбрал профессию сварщика, потому-что она востребованная в наше время и прибыльная.

Юноша планирует работать на предприятии в Бердске. В свободное время ходит в тренажерный зал.

Роман Бабанаков совмещает работу и учебу

19-летний Роман Бабанаков, работает в собственной автомастерской и считает профессию сварщика очень престижной.

— Нужно правильно рассчитывать свои возможности, тогда все получится,- убежден студент.

В свободное время занимается он рукопашным боем.