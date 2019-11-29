Сбил коляску с младенцем водитель Volvo XC60 в Барнауле

Женщина-пешеход перевозила коляску с ребенком через нерегулируемый пешеходный переход. В результате ДТП ребенку, 2019 года рождения, оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на коляску с ребенком

27 ноября 2019 года в Барнауле произошло серьезное ДТП: водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на коляску с ребенком.

Происшествие случилось в 14:40 на проспекте Комсомольском, 50. Женщина-пешеход перевозила коляску с ребенком через нерегулируемый пешеходный переход, где водитель-мужчина, 1997 года рождения, управляя автомобилем «Вольво ХС60», при движении допустил на них наезд.

В результате ДТП ребенку, 2019 года рождения, оказали медицинскую помощь и госпитализировали, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Источник: katun24.ru