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«Ростелеком» представил умные сервисы на форуме Smart City & Region в Новосибирске

16:52 29.11.2019
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«Ростелеком» рассказал о построении цифровой инфраструктуры для создания умных городов на бизнес-форуме Smart City & Region, который прошел в Новосибирске 28 ноября.

«Ростелеком» представил умные сервисы на форуме Smart City & Region в Новосибирске
В мероприятии, организованном информационной группой ComNews, приняли участие топ-менеджеры телекоммуникационных компаний, ИТ-специалисты, руководители профильного бизнеса, разработчики цифровых сервисов и представители власти из сибирских городов.
Собравшиеся на пленарное заседание эксперты говорили о том, что решить проблему цифровизации на уровне районов, городов и страны нельзя силами отдельных организаций. Для внедрения интеллектуальных систем и сервисов требуется объединение усилий власти, бизнеса и ИТ-компаний.

«Построение умного города — это не просто создание цифровой платформы, которая будет управлять городом и жизнью людей. Это комплекс, который улучшает качество жизни, позволяет комфортно жить и развиваться каждому горожанину, решает реальные проблемы и совершенствует городскую инфраструктуру», — сказал Александр Люлько, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

«Ростелеком» представил умные сервисы на форуме Smart City & Region в Новосибирске

«Ростелеком» готов предложить комплексные интеллектуальные решения для развития умных городов и построения экосистемы, которая предполагает цифровизацию разных отраслей — от безопасности и управления городским хозяйством до медицинского обеспечения и комфортного отдыха.
«Вопрос участия в построении умных городов на территории Сибири для нас включен в повестку дня. Прежде всего потому, что это зона интереса “Ростелекома”, в которой компания компетентна, — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». — Так или иначе элементы наших цифровых сервисов сейчас действуют во всех крупных мегаполисах, но активнее всего они работают на Алтае, в Омске, Бурятии и Забайкалье. Например, в Горно-Алтайске мы впервые в Сибири запустили аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который обеспечивает комплексную защиту населения и инфраструктуры от природных, техногенных и криминогенных рисков».
Еще одно востребованное направление, которым «Ростелеком» активно занимается, это внедрение энергоэффективных комплексов, которые помогают муниципалитетам и предприятиям экономить ресурсы при эксплуатации объектов освещения.
«У нас есть много реализованных проектов как по уличному освещению, так и по внутреннему. По уличному освещению мы выполнили работы в городах Мыски Кемеровской области и Кызыл в Республике Тыва, в ближайших планах — реализация проектов еще в нескольких населенных пунктах, — уточнил Александр Бакиров, руководитель проектов макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». — Что же касается внутреннего освещения, то в качестве примера можно привести Новосибирский электровозоремонтный завод, где мы усовершенствовали систему освещения цехов предприятия, включая установку приборов учета с автоматизированным сбором показаний».

«Ростелеком» представил умные сервисы на форуме Smart City & Region в Новосибирске

Участники бизнес-форума также обсудили, какие изменения необходимо внести в законодательство для внедрения проекта «Умный город» на территории страны, как убрать барьеры для муниципалитетов и для бизнеса в этой сфере, а также обменялись конкретными практиками в области интеллектуальных сервисов.

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