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Поезда по маршруту Новосибирск-Бердск запускает РЖД с 8 декабря

17:08 29.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего из 167 маршрутов расписание движения изменится у семнадцати поездов. В отдаленных планах – запуск аэроэкспресса до аэропорта Толмачево.

Поезда по маршруту Новосибирск Бердск запускает РЖД с 8 декабря
Больше электричек будет ходить в Академгородок

С 8 декабря меняется расписание движения пригородных и пассажирских поездов в Новосибирской области. В новом графике запланировано три новых маршрута до Академгородка и Бердска. Уже в следующем году «Ласточка» свяжет Новосибирск с Барнаулом, в отдаленных планах – запуск аэроэкспресса до аэропорта Толмачево. Поезда по маршруту Новосибирск-Бердск и обратно будут курсировать по три раза в день, кроме субботы и воскресенья.

Жителей Мошковского района летом порадуют два ежедневных пригородных маршрута Новосибирск-Мошково и Мошково-Сокур. Учтены и пожелания проживающих в Черепановском районе: назначена новая остановка на станции Посевная поезда №6613 Новосибирск-Черепаново. А пассажиры поезда №6639 Новосибирск-Бердск смогут воспользоваться новой остановкой на станции Разъезд Иня.

Всего из 167 маршрутов расписание движения изменится у семнадцати поездов. Три десятка поездов по Западно-Сибирской железной дороге начнут проезжать свои маршруты быстрее. По информации заместителя генерального директора ОАО «Экспресс-пригород» Константина Руденко, учтены пожелания новосибирцев и при назначении новых маршрутов по самым востребованным направлениям. Для улучшения транспортной доступности жителей Советского района и города Бердска, в рамках реализации проекта «Академгородок 2.0», в новом графике движения поездов с 9 декабря запланировано три новых маршрута Новосибирск-Бердск.

А по четырем маршрутам поезда станут передвигаться быстрее. Все изменения будут действовать минимум весь следующий год. Что касается более отдаленных планов РЖД, то уже подготовлено техническое задание на реализацию проекта маршрутов аэроэкспресса от аэропорта Толмачево и начинается работа по экономическому обоснованию этого проекта. Исполнитель – Новосибирский государственный университет. Обсуждаются также проекты развития транспортной инфраструктуры с помощью скоростных поездов «Ласточка». По заявлению заместителя начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений Алексея Булгакова, уже в следующем году, при удачном проведении всех технологических подготовительных работ, «Ласточка» начнет курсировать от Новосибирска до Барнаула.

Источник: vn.ru

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