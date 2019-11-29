Плохо тратят деньги на нацпроекты чиновники в России

В 33 регионах страны средства на нацпроекты освоены меньше чем наполовину, показал анализ РБК. Хуже всего исполнены бюджеты на «Международную кооперацию и экспорт», «Производительность труда и поддержку занятости» и «Экологию».

Чечня и Москва стали лидерами по освоению бюджета на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные региональными бюджетами (включая трансферты из федерального бюджета) на реализацию национальных проектов, освоены более чем на две трети лишь в 11 регионах, а 33 региона израсходовали на нацпроекты меньше 50% плановых годовых ассигнований. Это следует из открытых данных по состоянию на 8 ноября в системе «Электронный бюджет», операторами которой являются Федеральное казначейство и Минфин.

Лидерами по исполнению бюджетов на нацпроекты стали Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%).

В абсолютных значениях расходы регионов-лидеров (по состоянию на 8 ноября) составили, соответственно, 12,8 млрд, 2,9 млрд, 18,4 млрд, 85,5 млрд и 5,6 млрд руб.



Самое низкое исполнение расходов на нацпроекты — в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%).Более чем наполовину средства, предусмотренные под нацпроекты, к 8 ноября потратили 52 региона, включая Санкт-Петербург (63,4%).

Позднее власти Магадана уточнили, что данные по исполнению нацпроектов были загружены в «Электронный бюджет» с технической ошибкой. При загрузке сбилась разрядность у некоторых плановых показателей. Из-за этого, к примеру, показатели по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были посчитаны в миллиардах рублей. В министерстве экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области заявили, что реальный показатель освоения бюджетных средств — 77,6%, что перемещает их в рейтинге на первое место.

Говорить о каких-либо закономерностях в освоении регионами денег на нацпроекты пока рано, считает замдиректора группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. «Не стоит забывать о сезонности бюджетных расходов: регионы финансируют бóльшую долю расходов в четвертом квартале, чем в каждом из первых трех. Поэтому те, кто сейчас кажется отстающим, могут к концу года подтянуться», — сказала она РБК.

Ситуацию с освоением бюджетов на нацпроекты в среднем по России нельзя назвать благополучной, считает ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Он связывает это, в частности, с медленным освоением средств на инвестиции в проектах, связанных со строительством инфраструктуры.

Как осваивается федеральный бюджет

Как сообщал ранее Минфин, общие расходы региональных и местных бюджетов на реализацию национальных проектов в 2019 году должны составить 1,3 трлн руб. В том числе 611,8 млрд руб. составляют трансферты регионам из федерального бюджета на цели нацпроектов.

На начало ноября, по данным Минфина, сумма межбюджетных трансфертов бюджетам регионов составляла около 355 млрд руб. (57% от плана). Москва реализует нацпроекты полностью за счет средств своего бюджета, уточнили РБК в городском департаменте финансов.

Расходы федерального бюджета на нацпроекты в 2019 году должны составить 1,78 трлн руб. (в эту сумму входят и трансферты регионам). Освоено 1,175 трлн руб., или 66,1%.

По каким проектам освоение запаздывает

Согласно данным «Электронного бюджета», наилучшим образом всеми бюджетами бюджетной системы России (федеральный, региональные и бюджеты госфондов) освоены средства на нацпроекты «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%).

Хуже всего исполнены бюджеты на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (45,6%), «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%), «Экология» (37,3%) и «Цифровая экономика» (24,1%).

Глава Минкомсвязи Константин Носков прогнозировал, что исполнение расходов по нацпроекту «Цифровая экономика» составит порядка 85% по итогам года. Как писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, низкий процент исполнения на сегодняшний день обусловлен тем, что работы в рамках нацпроекта не авансируются, а оплачиваются по факту выполнения.

Многие нацпроекты связаны с финансированием капитальных расходов, и это как раз значительные суммы, напоминает Елена Анисимова. «Автомобильные дороги, здравоохранение, жилье и городская среда, экология, модернизация инфраструктуры — эти проекты самые затратные в плане финансирования и времени. Время уходит на то, чтобы контракты торговать, заключать, и уже затем наступает этап финансирования», — пояснила она.

Кроме того, иногда требуется предварительная работа — например, инвентаризация сетей перед заменой труб. «К тому же, несмотря на то что указы были подписаны в 2018 году, 2019 год фактически стал первым годом их исполнения, поскольку параметры их финансирования были определены только в начале этого года, то есть время сработало не в пользу исполнителей. Поэтому один год вряд ли может быть показательным», — отмечает Анисимова.

Освоить не значит построить

Процент освоения бюджетных средств не всегда полностью отражает прогресс нацпроекта, предупреждает Анисимова. «Электронный бюджет» отражает кассовое исполнение, тогда как данные об объеме заключенных контрактов, по которым ведутся работы и оказываются услуги в рамках нацпроектов, отсутствуют.

Исполнение, то есть выплаты, зависит от стадии, на которой конкретный проект находится, поясняет аналитик. По ее словам, авансирование в бюджетной системе не приветствуется, а значит, выплаты откладываются до принятия определенного этапа или проекта в целом.

«Проект может задерживаться: например, устранение недостатков при строительстве школы или ремонте дорожного покрытия может занимать месяцы. Поэтому низкий процент освоения бюджетных средств не всегда может свидетельствовать о существовании реальной проблемы с достижением поставленных целей в рамках майского указа», — подчеркивает Анисимова.

Она признает, что в некоторых случаях за низкими показателями освоения могут стоять реальные проблемы, в том числе такие, на которые власти региона могут не иметь возможности повлиять. «Например, нам известен случай, когда регион не смог исполнить часть показателей по проекту «Международная кооперация и экспорт» в части объема экспорта продукции АПК в силу аномальных погодных условий», — пояснила она.

Схожее мнение высказывает Андрей Чернявский. «Если мы говорим об успешной реализации нацпроектов, то освоение средств — это один из показателей. В конце концов, нужно обращать внимание на достижение промежуточных целей, насколько целевые показатели достигаются», — подчеркивает он.

Какие данные использовались

Для анализа исполнения регионами бюджетов на нацпроекты РБК использовал главным образом данные портала «Электронный бюджет». Однако там нет информации о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию нацпроектов в городах федерального значения: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Пока у портала есть проблема с полнотой данных, сообщили РБК в пресс-службе Федерального казначейства. Ее планируется устранить в ближайшее время.

В связи с этим РБК уточнил информацию о запланированных расходах на нацпроекты и фактическом исполнении в департаменте финансов Москвы, комитете финансов Санкт-Петербурга, пресс-службе правительства Севастополя и департаменте финансов Орловской области (данные в «Электронном бюджете» были с ошибкой). Ответы по существу поступили из всех этих регионов.

Также из ранее опубликованной в СМИ информации были взяты данные о предусмотренных на 2019 год расходах на нацпроекты в Кабардино-Балкарии и Пермском крае, поскольку к сведениям «Электронного бюджета» по этим регионам возникли вопросы: в настоящее время они показывают исполнение на уровне 140–165%.

Источник: РБК