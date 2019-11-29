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На белом роскошном лимузине в снегопад приезжают в ЗАГС молодожены Бердска

17:41 29.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В последнюю пятницу осени поженились 9 пар. На удивление никто не передумал связывать себя узами брака. В ноябре зарегистрировано 46 браков, на 10 меньше, чем в октябре 2019 года.

На белом роскошном лимузине в снегопад приезжают в ЗАГС молодожены Бердска
Вячеслав и Кристина Ерохины планируют двух-трех детей

29 ноября, в пятницу, по традиции, молодожены спешат в ЗАГС. Вячеслав Ерохин признался «Курьер. Среда. Бердск», что
встретил свою будущую жену Кристину два года назад. Девушка сразила молодого человека своим обаянием и красотой. Молодожены планируют прожить в браке долго и счастливо и родить двух-трех детей.

Невеста в белоснежном пышном платье, взяв под руку жениха, поспешила к белому лимузину. Впереди у молодоженов торжество в кругу родных и друзей.

По словам ведущего специалиста бердского отдела ЗАГС Дарьи Скоромных, в последнюю пятницу осени поженились 9 пар.
Всего в ноябре зарегистрировано 46 браков, на 10 меньше, чем в октябре 2019 года.

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