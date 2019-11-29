На белом роскошном лимузине в снегопад приезжают в ЗАГС молодожены Бердска

В последнюю пятницу осени поженились 9 пар. На удивление никто не передумал связывать себя узами брака. В ноябре зарегистрировано 46 браков, на 10 меньше, чем в октябре 2019 года.

Вячеслав и Кристина Ерохины планируют двух-трех детей

29 ноября, в пятницу, по традиции, молодожены спешат в ЗАГС. Вячеслав Ерохин признался «Курьер. Среда. Бердск», что

встретил свою будущую жену Кристину два года назад. Девушка сразила молодого человека своим обаянием и красотой. Молодожены планируют прожить в браке долго и счастливо и родить двух-трех детей.

Невеста в белоснежном пышном платье, взяв под руку жениха, поспешила к белому лимузину. Впереди у молодоженов торжество в кругу родных и друзей.



По словам ведущего специалиста бердского отдела ЗАГС Дарьи Скоромных, в последнюю пятницу осени поженились 9 пар.Всего в ноябре зарегистрировано 46 браков, на 10 меньше, чем в октябре 2019 года.