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Плеснули кислотой в лицо женщине-адвокату в Самарской области

17:39 29.11.2019 Фото: pixabay.com
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Пострадавшая — адвокат Людмила Гилетина — сейчас находится в больнице. У нее также диагностировали черепно-мозговую травму, ножевые ранения в межреберной области. У женщины большая кровопотеря.

Плеснули кислотой в лицо женщине адвокату в Самарской области
В Самарской области женщине-адвокату плеснули кислотой в лицо

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Самарской области адвокату нанесли тяжкие телесные повреждения и плеснули в лицо кислотой. Инцидент произошел в вечером в среду, 27 ноября. Пострадавшая — адвокат Людмила Гилетина — сейчас находится в больнице.

Нападение совершено рядом с домом Гилетиной. У нее также диагностировали черепно-мозговую травму, ножевые ранения в межреберной области. У женщины большая кровопотеря, ночью ей проведена сложная операция в больнице имени Пирогова. Состояние Гилетиной оценивается как тяжелое.

Как сообщает «Самарское обозрение», Гилетина работала, в основном, по гражданским делам. В частности, она оказывала консультационные услуги фирме «Концепт», аффилированной с бывшими собственниками СК «Компаньон», которые сейчас конфликтуют и делят активы.

Источник: ktv-ray.ru

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От редакции

Месть?

Аноним, 29 ноября 2019 18:12
Адвокат-профессия интересная,но неоднозначная,порой им приходится защищать мерзких о отвратительных людей(ведь у ребяток убивших бердчанку Ирину за авто,тоже есть адвокат),и немного среди них "идейных"в основном "ремесленники",которые как все зарабатывают на хлебушко,поступаясь порой принципами и честью...короче "вилка"всю жизнь,я бы не смог.
Аноним, 29 ноября 2019 18:50
"приходится защищать мерзких о отвратительных людей"
И что ? Profession de foi. Не надо путать актёра с героем, которого он сыграл. А если проиграл иск, так надо пенять на свою юридическую неграмотность и своё желание экономить на адвокате. А лить кислоту в лицо могут только скоты. Удачи с принципами, капитан очевидность.

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