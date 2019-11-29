Плеснули кислотой в лицо женщине-адвокату в Самарской области

Пострадавшая — адвокат Людмила Гилетина — сейчас находится в больнице. У нее также диагностировали черепно-мозговую травму, ножевые ранения в межреберной области. У женщины большая кровопотеря.

В Самарской области женщине-адвокату плеснули кислотой в лицо

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Самарской области адвокату нанесли тяжкие телесные повреждения и плеснули в лицо кислотой. Инцидент произошел в вечером в среду, 27 ноября. Пострадавшая — адвокат Людмила Гилетина — сейчас находится в больнице.

Нападение совершено рядом с домом Гилетиной. У нее также диагностировали черепно-мозговую травму, ножевые ранения в межреберной области. У женщины большая кровопотеря, ночью ей проведена сложная операция в больнице имени Пирогова. Состояние Гилетиной оценивается как тяжелое.

Как сообщает «Самарское обозрение», Гилетина работала, в основном, по гражданским делам. В частности, она оказывала консультационные услуги фирме «Концепт», аффилированной с бывшими собственниками СК «Компаньон», которые сейчас конфликтуют и делят активы.

Источник: ktv-ray.ru