Плеснули кислотой в лицо женщине-адвокату в Самарской области

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В Самарской области адвокату нанесли тяжкие телесные повреждения и плеснули в лицо кислотой. Инцидент произошел в вечером в среду, 27 ноября. Пострадавшая — адвокат Людмила Гилетина — сейчас находится в больнице.
Нападение совершено рядом с домом Гилетиной. У нее также диагностировали черепно-мозговую травму, ножевые ранения в межреберной области. У женщины большая кровопотеря, ночью ей проведена сложная операция в больнице имени Пирогова. Состояние Гилетиной оценивается как тяжелое.
Как сообщает «Самарское обозрение», Гилетина работала, в основном, по гражданским делам. В частности, она оказывала консультационные услуги фирме «Концепт», аффилированной с бывшими собственниками СК «Компаньон», которые сейчас конфликтуют и делят активы.
Источник: ktv-ray.ru
И что ? Profession de foi. Не надо путать актёра с героем, которого он сыграл. А если проиграл иск, так надо пенять на свою юридическую неграмотность и своё желание экономить на адвокате. А лить кислоту в лицо могут только скоты. Удачи с принципами, капитан очевидность.