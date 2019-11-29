29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Узаконить право на воспитание внуков бабушками и дедушками хотят в Госдуме

21:47 29.11.2019 Фото: pxhere.com
0

Согласно нынешнему закону, данные родственники имеют право на общение с ребенком, но те же бабушки фактически оказываются отстранены в правовом смысле от воспитания внуков. Ведь, по действующему законодательству, из родственников детей законными представителями ребенка являются только родители.

Пребывание внуков у бабушек и/или дедушек даже при согласии родителей пока находится вне правового поля. На таких родственников приходится оформлять доверенность. Депутат из «Единой России» решила это исправить.

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко сообщила о том, что разработала законопроект, который гарантирует ближайшим родственникам детей право на участие в их воспитании. Имеются в виду дети до 18 лет. А под ближайшими родственниками подразумеваются наряду с бабушками и дедушками совершеннолетние братья и сестры.

Согласно нынешнему закону, данные родственники имеют право на общение с ребенком. Таким образом, те же бабушки фактически оказались отстранены в правовом смысле от воспитания внуков. Ведь, по действующему законодательству, из родственников детей законными представителями ребенка являются только родители.

Проблемы, в частности, могут возникнуть в случае отказа родителей от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним. Или если папа и мама уехали и оставили чадо со своими родителями, выходит, закон оказывается нарушенным. Если следовать букве закона, то за бабушками и дедушками, присматривающими за своими внуками, должна в этот момент присматривать опека. На практике эта ситуация породила оформление нотариальных доверенностей.

Наталья Костенко предлагает дополнить Семейный кодекс РФ положением о том, что дети с согласия родителей вправе находиться под надзором у ближайших родственников. По ее оценке, текущая ситуация противоречит традициям и устоям российского общества.

Законопроект был обсужден на этой неделе на площадке Госдумы с представителями родительской общественности и органов опеки, а также Минтруда. Сегодня он внесен на рассмотрение фракции «Единая Россия», сообщила автор.

Директор АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве» Виктория Рашина рассказала, что в многочисленных обращениях граждан, которые столкнулись с данной проблемой, речь идет о передвижениях детей вместе с бабушками (дедушками) по территории России в целях отдыха, а также о возникающих проблемах при осуществлении ежедневного ухода и присмотра за детьми. Например, если мать-одиночка находится на заработках в другом регионе или даже за рубежом, а также в медицинском учреждении на лечении.

В таких ситуациях бабушки или дедушки сталкиваются с трудностями, в частности, при получении медицинского обслуживания для детей в связи с невозможностью подписать информированное добровольное согласие.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно узаконить право на воспитание внуков дедушками и бабушками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Узаконить право на воспитание внуков бабушками и дедушками хотят в Госдуме
21:47 29-11-2019
Узаконить право на воспитание внуков бабушками и дедушками хотят в Госдуме
Больные диабетом могут вернуть потраченные деньги на лекарства
21:30 29-11-2019
Больные диабетом могут вернуть потраченные деньги на лекарства
Сажают в тюрьму и выписывают штрафы многоженцам из-за гаремов в Узбекистане 1
18:30 29-11-2019
Сажают в тюрьму и выписывают штрафы многоженцам из-за гаремов в Узбекистане
БердскДля больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска
18:15 29-11-2019
Для больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска
БердскТри сексуальных сварщика из Бердска: Наша работа приносит деньги 6
18:00 29-11-2019
Три сексуальных сварщика из Бердска: Наша работа приносит деньги
Плохо тратят деньги на нацпроекты чиновники в России 1
17:45 29-11-2019
Плохо тратят деньги на нацпроекты чиновники в России
БердскНа белом роскошном лимузине в снегопад приезжают в ЗАГС молодожены Бердска
17:41 29-11-2019
На белом роскошном лимузине в снегопад приезжают в ЗАГС молодожены Бердска
Плеснули кислотой в лицо женщине-адвокату в Самарской области 4
17:39 29-11-2019
Плеснули кислотой в лицо женщине-адвокату в Самарской области
Держал жену в ошейнике известный миллионер разгромивший целую автостоянку в Нижнем Новгороде
17:37 29-11-2019
Держал жену в ошейнике известный миллионер разгромивший целую автостоянку в Нижнем Новгороде
Девочку с огромным меланоформным невусом прооперируют и покрестят в Петербурге
17:30 29-11-2019
Девочку с огромным меланоформным невусом прооперируют и покрестят в Петербурге