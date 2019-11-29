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Здоровье / Общество

Больные диабетом могут вернуть потраченные деньги на лекарства

21:30 29.11.2019 Фото: pxhere.com
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Пилотный проект, по которому пациенты-льготники могут получить не препарат, а деньги, в соответствии с его стоимостью в аптеке, весной в Москве был запущен впервые в стране. Упрощенный подход дал людям возможность самим купить лекарство в аптеке, в случае, если его нет в пункте выдачи бесплатных лекарств.

Сегодня на заседании президиума правительства Москвы принято решение, что с 2020 года москвичи, больные диабетом, смогут получать денежную компенсацию необходимых им лекарств. Как пояснила вице-мэр по вопросам социальной политики Анастасия Ракова, это делается в рамках расширения эксперимента по внедрению инновационной модели лекарственного обеспечения жителей столицы, который запущен в Москве с 1 марта 2019 года.

В принятом постановлении правительства Москвы говорится, что если препарат назначил лечащий врач, заключения врачебной комиссии для получения денег не требуется. Заявление на компенсацию пациент может подать прямо на приеме у лечащего врача. После этого в течение пяти дней он получит деньги на свою банковскую карту.

Напомним, пилотный проект, по которому пациенты-льготники могут получить не препарат, а деньги, в соответствии с его стоимостью в аптеке, весной в Москве был запущен впервые в стране. Упрощенный подход дал людям возможность самим купить лекарство в аптеке, в случае, если его нет в пункте выдачи бесплатных лекарств.

Вице-мэр Анастасия Ракова так прокомментировала результат проведенного эксперимента:

«Эксперимент, проводимый с марта текущего года в столице, показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата. Эксперимент понравился жителям — за полгода подано около 3 тысяч заявлений, и отпущено более 12 тысяч упаковок лекарств на сумму 220 млн. рублей. В связи с этим мы приняли решение распространить возможность получения денежной компенсации пациентами, жителями Москвы, имеющими диагноз диабет. Именно это заболевание является самым распространенным среди граждан льготной категории — из 1,7 млн человек 400 тыс. больны диабетом. Они смогут максимально быстро начать необходимое лечение, не дожидаясь поступления в аптечные пункты нужного препарата».

Источник: РГ

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