Основы питания для молодых, пожилых и людей среднего возраста

У 20-летних людей основной уровень метаболизма самый высокий, то есть, организм расходует наибольшее количество калорий даже без усиления физической активности. А как быть когда тебе уже давно за 30 и уровень обмена веществ только замедляется?

В возрасте между 20 и 30 годами важно нарастить и поддерживать мышцы

Питание в разном возрасте должно учитывать присущие этому возрасту особенности: иногда организму нужно больше белка, иногда больше углеводов, а в определенном возрасте всего должно быть меньше. Как правильно питаться в разные периоды жизни, узнаем в статье.

Согласно сегодняшним рекомендациям о здоровом питании, рацион должен состоять из большого количества свежих овощей и фруктов, хороших масел, умеренного количества продуктов животного происхождения, минимального — белой муки и сахара. В идеале в таком рационе не должно быть продуктов, обработанных промышленным способом.

Однако эти рекомендации являются общими, из них трудно выделить те, которые бы учитывали специфику питания в том или ином возрасте. Между тем, по мере прожитых лет потребность организма в питательных веществах изменяется.

Питание: что имеет значение с 20 до 40 лет? У 20-летних людей основной уровень метаболизма самый высокий, то есть, организм расходует наибольшее количество калорий даже без усиления физической активности. Конечно, проблема лишнего веса и ожирения у молодых людей сегодня обостряется, но все же часто увлеченность тем же фастфудом в молодости не дает побочного эффекта в виде лишних килограммов, тело «прощает» практически любую вредную еду.

В определенном смысле это очень опасно, поскольку привычка есть что попало может закрепиться, но уже ближе к 30 годам она будет даваться организму все тяжелее, а способность тела расходовать все потребляемые калории будет все сильнее ослабевать.

Вот почему в возрасте между 20 и 30 годами важно нарастить и поддерживать мышцы: это помогает поддерживать физическую форму, когда двадцатилетие остается позади и способность оставаться стройным уже не дается организму так же легко, как в молодости.

Особой осознанности в питании на этом возрастном этапе требует (у женщин) такое обстоятельство как беременность. В дополнение к рациону, в котором должно быть достаточно высококачественных питательных веществ, необходимо отказаться от потребления табака и алкоголя.

Питание ближе к 40-ка: что важно? В этом возрасте обмен веществ начинает замедляться уже существенно. В то время как тело в 30 лет все еще сохраняет способность справляться с углеводной и сладкой пищей, в 40 лет пристрастие к такой еде практически наверняка приведет к появлению жировых отложений на животе и бедрах.

В этот период жизни обязательными для здорового питания становятся следующие условия:

активное потребление фруктов и овощей насыщенного окраса — содержащиеся в них антиоксиданты действуют как защитники клеток и предотвращают ускоренное старение;

увеличение доли цельного зерна в меню;

регулярное употребление белка;

небольшая порция красного мяса — два раза в неделю, это полезно для наращивания мышечной массы, а также для предотвращения дефицита железа у женщин.

Особенности питания в 50 и 60 лет. Это опасный возрастной этап в плане возможного обнаружения высокого уровня холестерина и давления, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа (который развивается как следствие пренебрежения здоровым рационом и малоподвижности в предыдущие годы жизни).

Между 50 и 60 годами важным становится питание, благодаря которому поддерживается стабильный уровень сахара в крови и предотвращаются атеросклеротические отложения в сосудах. В таком питании должно быть мало холестерина, много клетчатки и сложных углеводов, мало простых углеводов. Рацион должен основываться на большом количестве овощей, небольшом потреблении продуктов с животным жиром и крайне умеренном потреблении мучных изделий (прежде всего из белой муки).

Какие продукты способствуют укреплению здоровья в этом возрасте:

орехи,

оливковое и льняное масла,

жирная рыба,

нежирные молочные продукты.

Питание после 70 лет. В этом возрасте часто ухудшается способность организма усваивать витамины и минералы. Качество пищеварительных соков в желудке меняется, что снижает усвоение железа, кальция, витаминов B6 и B12, фолиевой кислоты.

Главным принципом питания становится правило: меньше калорий, но не меньше питательных веществ.

Снова становится важным в пожилом возрасте белок: он задерживает опасную потерю мышц, особенно в сочетании с силовыми упражнениями. Он должен потребляться из расчета один грамм белка на килограмм веса тела в день. Причем это не должен быть только белок из мяса, так как в большом количестве мясной белок способствует воспалению, особенно в суставах.

Поскольку пищеварение становится вялым, после 70 лет нужно также обязательно употреблять клетчатку. Но важно помнить, что при высоком уровне клетчатки в рационе следует пить достаточно много воды, даже если это трудно.

Источник: МедикФорум