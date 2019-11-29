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Общество / Стиль жизни

В каких профессиях наблюдается большая конкуренция за рабочие места?

22:21 29.11.2019 Фото: pxhere.com
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Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места. Как оказалось, на первом месте идут такие творческие профессии, как музыканты и актеры.

Среди других областей, где могут возникать сложности в поиске работы, — архитектура, дизайн и связи с общественностью. Есть высокая конкуренция и в юриспруденции, маркетинге, экономике и финансах.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, сложности с поиском работы у представителей творческих профессий — традиционная ситуация.

— Есть большая проблема для трудоустройства специалистов, которые заканчивают творческие мастерские, например, актерские мастерские… Потому что количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много, — цитирует его слова RT.

Источник: РГ

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