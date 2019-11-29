29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Почему желтеют ногти: грибок, авитоминоз или курение?

22:56 29.11.2019 Фото: pxhere.com
0

7 основых причин, влияющих на образование желтого оттенка ваших ногтей.

Почему желтеют ногти: грибок, авитоминоз или курение?

Чрезмерное использование ацетона приводит к тому, что ногти желтеют

Некоторые люди сталкиваются с довольно неприятной проблемой – желтеющие ногти. Девушки и парни часто думают, с чем это связано. Теперь никаких догадок – в этой статье мы расскажем, по каким причинам желтеют ногти.

Причина №1: нехватка витаминов

От недостатка витаминов возможно ногти будут желтеть. Особенно негативно на состоянии ногтей сказывается дефицит витаминов Е и D. С помощью продуктов – орехи, авокадо, рыбы, молочных продуктов – и прогулок на свежем воздухе можно восполнить дефицит и исправить проблему.

Причина №2: заболевания или травмы

Если ногти желтеют, а также утолщаются и шелушатся, то это повод обратиться к доктору. Очень часто это становится симптомом проблем с печенью, легкими, опухоли, низкого иммунитета, бронхита, псориаза и других заболеваний. Вариантов может быть масса, поэтому необходимо пройти обследование.

Причина №3: грибковая инфекция

Если ногти пожелтели, то это может быть признаком грибковой инфекции. Причём это касается ногтей как на руках, так и на ногах. Также по мере распространения инфекции ногти становятся толще и меняют форму.

Причина №4: приём лекарств

Некоторые лекарства также влияют на ногтевые пластины. Особенно это касается приёма антибиотиков. Обычно это последствия заболеваний, от которых человек лечился с помощью сильнодействующих препаратов.

Причина №5: курение

Вредная привычка может привести к тому, что ногти желтеют. Лучшим методом избавиться от проблемы – бросить курить. Ведь иначе никотин из сигаретного дыма так и продолжит окрашивать верхние слои ногтя в желтовато-коричневый цвет, и проблема только усугубится.

Причина №6: возраст

Очень часто ногти желтеют у пожилых людей. Ведь с возрастом человек принимает больше лекарств, вероятно развитие разных хронических болезней. Также ногти растут медленнее, а цвет их может подвергаться изменениям.

Причина №7: средства на основе ацетона

Не зря производители сейчас реже используют в средствах для снятия лака ацетон. Ведь чрезмерное его использование приводит к тому, что ногти желтеют. Просто используйте более безопасные средства по уходу за ногтями.
Источник: МедикФорум
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас была/есть проблема желтых ногтей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Методы воспитания счастливых детей от американцев
00:21 30-11-2019
Методы воспитания счастливых детей от американцев
Добавки с магнием понизят артериальное давление
00:17 30-11-2019
Добавки с магнием понизят артериальное давление
Как обновить межкомнатную дверь своими руками?
00:11 30-11-2019
Как обновить межкомнатную дверь своими руками?
5 растений для увеличения материального достатка
23:59 29-11-2019
5 растений для увеличения материального достатка
Секреты Новогоднего макияжа 2019
23:45 29-11-2019
Секреты Новогоднего макияжа 2019
Губы дьявола: индустрию красоты взорвал новый тренд на губы
23:33 29-11-2019
Губы дьявола: индустрию красоты взорвал новый тренд на губы
Руки в карманах, дрожь в голосе: как вычислить вруна
23:09 29-11-2019
Руки в карманах, дрожь в голосе: как вычислить вруна
Почему желтеют ногти: грибок, авитоминоз или курение?
22:56 29-11-2019
Почему желтеют ногти: грибок, авитоминоз или курение?
Врачи спасли мальчика, родившегося с тремя ножками и двумя половыми органами
22:45 29-11-2019
Врачи спасли мальчика, родившегося с тремя ножками и двумя половыми органами
Основы питания для молодых, пожилых и людей среднего возраста
22:30 29-11-2019
Основы питания для молодых, пожилых и людей среднего возраста