Почему желтеют ногти: грибок, авитоминоз или курение?

Чрезмерное использование ацетона приводит к тому, что ногти желтеют

Некоторые люди сталкиваются с довольно неприятной проблемой – желтеющие ногти. Девушки и парни часто думают, с чем это связано. Теперь никаких догадок – в этой статье мы расскажем, по каким причинам желтеют ногти.

Причина №1: нехватка витаминов

От недостатка витаминов возможно ногти будут желтеть. Особенно негативно на состоянии ногтей сказывается дефицит витаминов Е и D. С помощью продуктов – орехи, авокадо, рыбы, молочных продуктов – и прогулок на свежем воздухе можно восполнить дефицит и исправить проблему.

Причина №2: заболевания или травмы

Если ногти желтеют, а также утолщаются и шелушатся, то это повод обратиться к доктору. Очень часто это становится симптомом проблем с печенью, легкими, опухоли, низкого иммунитета, бронхита, псориаза и других заболеваний. Вариантов может быть масса, поэтому необходимо пройти обследование.

Причина №3: грибковая инфекция

Если ногти пожелтели, то это может быть признаком грибковой инфекции. Причём это касается ногтей как на руках, так и на ногах. Также по мере распространения инфекции ногти становятся толще и меняют форму.

Причина №4: приём лекарств

Некоторые лекарства также влияют на ногтевые пластины. Особенно это касается приёма антибиотиков. Обычно это последствия заболеваний, от которых человек лечился с помощью сильнодействующих препаратов.

Причина №5: курение

Вредная привычка может привести к тому, что ногти желтеют. Лучшим методом избавиться от проблемы – бросить курить. Ведь иначе никотин из сигаретного дыма так и продолжит окрашивать верхние слои ногтя в желтовато-коричневый цвет, и проблема только усугубится.

Причина №6: возраст

Очень часто ногти желтеют у пожилых людей. Ведь с возрастом человек принимает больше лекарств, вероятно развитие разных хронических болезней. Также ногти растут медленнее, а цвет их может подвергаться изменениям.

Причина №7: средства на основе ацетона

Не зря производители сейчас реже используют в средствах для снятия лака ацетон. Ведь чрезмерное его использование приводит к тому, что ногти желтеют. Просто используйте более безопасные средства по уходу за ногтями.