Руки в карманах, дрожь в голосе: как вычислить вруна

Каждый день нам врут от 10 до 200 раз. Большая часть этой лжи безвредна, но некоторые эпизоды могут быть очень неприятными и даже опасными. Все, что нужно знать о психологии лжеца — в авторской колонке коуча и ментора Екатерины Кальченко.

Я собрала несколько техник, которые в ходе простого разговора помогут вычислить, врет вам человек или нет.

Психолог Пол Экман утверждает, что любой может научиться распознавать ложь не хуже полиграфа если пройдет 32 часа специальных тренировок. Но даже такая серьезная подготовка не даст вам стопроцентных гарантий. И на то есть очень простая причина — все мы разные. Не существует единого языка тела и, следовательно, какой-то общей таблицы признаков вранья.

Поп-психология приучила людей к тому, что есть особые знаки, по которым можно определить ложь, но я думаю, что это очень опасный и вредный способ. Каждый вешает лапшу на уши своим уникальным способом, хотя общие тенденции все же существуют — разбираемся, какие сигналы отличают лжеца и как с ними работать.

Ищите «красные флаги»

Для начала рассмотрим самые явные признаки лжи — так называемые «красные флаги».

Прежде чем ответить — человек повторяет вопрос. Расплывчатое, очень общее повествование. Человек путается в деталях, если задать уточняющие вопросы. Дрожит или меняется голос. Нарочито скучающее поведение или поза. Очень много деталей, о которых никто не спрашивал. Инстинктивно прикрывает чувствительные части тела — горло, живот, голову. Стоит столбом, не меняет позу. Затрудненная речь. Руки в карманах.

Если ваш собеседник проявляет несколько таких признаков, то вы с уверенностью можете сказать — тут что-то нечисто. Это необязательно значит, что человек специально искажает факты, но это точно значит, что разговор вызывает у него дискомфорт. Логично спросить: «А чего это ты так разнервничался?».

Оцените базовое поведение

Сравним два примера:

Вы (обращаясь к не очень близкому коллеге): — Как дела?

Коллега: — Нормально.

Вы (обращаясь к супругу): — Как дела?

Супруг: — Нормально.

Будет ли разница между этими двумя «нормально»? Колоссальная!

«Нормально» коллеги значит для вас ровно то, что оно значит в словаре, а вот во втором случае мы имеем дело с 50 оттенками «нормально». Все потому, что вы знаете своего мужа как облупленного, видели его в разных ситуациях и можете сравнивать. Поэтому первый совет — если перед вами человек, которого вы не очень хорошо знаете, и у вас есть подозрение, что он вам врет, уведите его в сторону простого светского разговора «ни о чем».

Предположим, вы подозреваете, что ваш коллега совершил ошибку, за которую вам пришлось отдуваться, но сам он это отрицает. В этом случае, вы можете заговорить о погоде, например, или спросить, куда он планирует поехать в отпуск. Это нужно для того, чтобы оценить, как человек держится в психологически комфортном разговоре. После этого переходите к волнующей вас теме и следите за тем, как меняется (или не меняется) его поведение.

Вот как определить, что у парня «рыльце в пушку».

Микроэкспрессия

Микровыражениями называют выражения лица, которые длятся менее 1/25 секунды. Дело в том, что, когда человек врет, у него повышается мозговая активность, поэтому он непроизвольно начинает делать едва заметные движения. Это может быть частое моргание, дергающиеся ноздри, почесывание, движение бровями, бегающий взгляд, резкий поворот головы в момент вопроса — в общем, любое «нервное» движение. Эти выражения только выдают, что человек скрывает свои эмоции — возможно, не хочет «спалиться» на лжи, а может вы ему просто нравитесь.

Увеличение дистанции

Психологи доказали, что, когда человек врет, он старается увеличить расстояние между собой и своей ложью. Это проявляется на всех уровнях. Из видимых физических проявлений это может быть шаг назад, разворот в сторону, скрещенные руки, любая закрытая поза. В речи это проявляется в том, что человек как бы убирает себя из рассказа — почти не использует «я», смещает фокус на других — проводит невидимую линию между собой и предметом своей лжи.

Как пример такого поведения часто вспоминают речь Билла Клинтона после скандала с Моникой Левински. Тогда он сказал: «Я еще раз заявляю: у меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински». Чувствуете? «Эта женщина, какая-то женщина, никто». Ну-ну, Билл, рассказывай.

Подозрительные поза и жесты

Лжец бессознательно хочет скукожиться, втянуться в себя, как бы стать меньше. Также он может прятать руки, что-то теребить, дергать плечами или воспроизводить жест «не знаю», ерзать на месте.

Оговорки

Можно по-разному относиться к знаменитой теории оговорок по Фрейду, но доля правды в этом есть. Так называемые ошибочные действия как раз-таки самые правдивые, потому что они не контролируются разумом и сообщают то, чего человек не хотел бы сказать вслух (например, когда Росс из сериала «Друзья» произносит у алтаря не имя своей невесты, а «Рейчел»). Ловите эти секундные поломки — так можно понять не только то, что человек врет, но еще и услышать правду.

Важный совет: не делайте выводов на основании одного единственного признака обмана. Их должно быть несколько, и вместе они должны давать стойкое ощущение, что человек неискренен и пытается вами манипулировать. Также не бойтесь опираться на свою интуицию — вам может попасться «профессиональный» лжец, который будет прилагать специальные усилия, чтобы скрыть свое волнение.

Например, вместо подозрительно бегающего взгляда он может, не моргая смотреть вам в глаза. Он как бы говорит: «Видишь, я открыт и честен. Обрати внимание, как я честен». Это касается вообще любых человеческих проявлений — если человек что-то выпячивает, подумай, что он компенсирует.

Будьте непредвзятыми

Вам когда-нибудь доводилось общаться с патологическим ревнивцем? Если да, то вы знаете — если ему что-то почудилось, разубедить его невозможно. Он будет искать (и находить!) неопровержимые доказательства измены/обмана/предательства, даже если это на 100% плод его фантазий. Человек верит в то, во что хочет верить, поэтому старайтесь оставаться объективными.

«Иногда банан — это просто банан», — как говорил все тот же дедушка Фрейд. Иногда человек чешет нос, потому что у него насморк.

Источник: Хочу