5 растений для увеличения материального достатка

Помимо кислорода и визуального удовольствия домашние цветы могут приносить в дом материальную удачу и благополучие. Мы расскажем вам, какие денежные растения должны быть в квартире, дабы в семье всегда водились деньги.

Денежное растения: толстянка

Растение под названием толстянка вы все хорошо знаете – его много лет подряд считают символом достатка и материального благополучия. Ухаживать за ним одно удовольствие – это растение очень неприхотливое. Нужно лишь посадить толстянку в подходящий горшок небольшого размера и не тревожить ее пересадкой, когда на это нет особой потребности. Считается, что если хозяин толстянки не справится с уходом за ней, и растение засохнет, то ему не стоит ждать богатства в ближайшее время. Поэтому за толстянкой стоит следить, иногда даже разговаривать с ней.

Денежно растение: бугенвиллия

Еще одно растение, которое давно считается символом денег, называют бугенвиллия. Она более требовательна к себе, чем толстянка, но ведь ради своего благополучия стоит немного повозиться с ней. Бугенвиллию нужно обильно поливать, следить за температурой в доме (жара не влияет благоприятно) и опрыскивать – она любит высокую влажность. В подарок за достойны уход она порадует вас своим цветением.

Денежное растение: пахира

Пахира – денежное дерево, которое можно держать в квартире. Оно похоже на плетенную девичью косу, которую украшает пышный хвост из листьев. Пахира может стать чудесным элементом декора, при этом еще и будет приносить удачу. Это растение любит рассеянный свет и требует, чтобы его периодически опрыскивали водой. В остальном пахира весьма непривередлива.

Денежное растение: бамбук

Не все знают, что бамбук символизирует достаток и благополучие семьи, которая взялась выращивает его в своем доме. Его толстые стебли имеют большую силу, которая передается хозяевам бамбука, поэтому они с легкостью могут разбогатеть. За ним нужно пристально следить – ни в коем случае нельзя дать земле, в которой растет бамбук, засохнуть.

Денежное растение: долларовое дерево

Еще одно популярное долларовое дерево своим названием намекает на обогащение того, кто возьмется его выращивать. Интересно, что это растение приносит в дом не только деньги, но еще и удачу, а также счастье в личной жизни женщины. Говорят, что если на нем распустится цветок – представительница прекрасного пола обязательно кого-то встретит и будет с ним счастлива. Такое дерево нужно умеренно поливать и стараться не ставить туда, где на него будут попадать прямые лучи солнца.

Источник: Хочу