29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Губы дьявола: индустрию красоты взорвал новый тренд на губы

23:33 29.11.2019 Фото: pxhere.com
0

Бьюти-мастера предлагают поработать с контуром губ, например, вместо двух выпуклостей на верхней губе сделать четыре, а на нижней, где обычно все ровно, добавить две выпуклости, туда заливается «гиалуронка»: получается что-то вроде волны.

Губы дьявола: индустрию красоты взорвал новый тренд на губы
Смысл новой подкачки: бьюти-мастера предлагают поработать с контуром губ, например, вместо двух выпуклостей на верхней губе сделать четыре, а на нижней, где обычно все ровно, добавить две выпуклости

Индустрию красоты взорвал новый тренд на губы. Теперь в моде не пухлые «уточки», а «губы дьявола» или их еще называют «губы-осьминожки», тут уж кому, что к лицу. Итак, в чем же смысл новой подкачки: бьюти-мастера предлагают поработать с контуром губ, например, вместо двух выпуклостей на верхней губе сделать четыре, а на нижней, где обычно все ровно, добавить две выпуклости, туда заливается «гиалуронка»: получается что-то вроде волны.

Сначала идею красотки восприняли в штыки, мол «фи, что за уродство». Модная ведущая развлекательной программы даже назвала модниц, следующих новому тренду, «людьми с психологическими отклонениями».

Однако новосибирские косметологи далеки от стереотипов, они уже подхватили новшество и предлагают красавицам эксперимент.

— Через пару недель эта ведущая сама побежит себе делать «губы дьявола», — пишет в своем аккаунте в Инстаграме косметолог Анна Белина. — А я приглашаю к себе моделей. Жду отклик в директ. Для вас — бесплатно. Если не устроит форма, без проблем выведу препарат, и вернем все, как было.

— Прикольненько! Живем один раз, почему бы и не «осьминожки», нужно все попробовать, — отреагировали подписчицы.

Но не все поняли моду.

— Хорошая идея! Теперь официально накаченные губешки можно называть варениками. Сразу видно, с кем общаешься и исключаешь из круга своего общения, — написали сибиряки.

— Это их губы, пусть делают, что хотят, это не самое ужасное, что можно с собой сделать.

— Инквизиция просто отдыхает!

Источник: КП

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда в следующий раз косметологи предложат добавить выпуклостей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Методы воспитания счастливых детей от американцев
00:21 30-11-2019
Методы воспитания счастливых детей от американцев
Добавки с магнием понизят артериальное давление
00:17 30-11-2019
Добавки с магнием понизят артериальное давление
Как обновить межкомнатную дверь своими руками?
00:11 30-11-2019
Как обновить межкомнатную дверь своими руками?
5 растений для увеличения материального достатка
23:59 29-11-2019
5 растений для увеличения материального достатка
Секреты Новогоднего макияжа 2019
23:45 29-11-2019
Секреты Новогоднего макияжа 2019
Губы дьявола: индустрию красоты взорвал новый тренд на губы
23:33 29-11-2019
Губы дьявола: индустрию красоты взорвал новый тренд на губы
Руки в карманах, дрожь в голосе: как вычислить вруна
23:09 29-11-2019
Руки в карманах, дрожь в голосе: как вычислить вруна
Почему желтеют ногти: грибок, авитоминоз или курение?
22:56 29-11-2019
Почему желтеют ногти: грибок, авитоминоз или курение?
Врачи спасли мальчика, родившегося с тремя ножками и двумя половыми органами
22:45 29-11-2019
Врачи спасли мальчика, родившегося с тремя ножками и двумя половыми органами
Основы питания для молодых, пожилых и людей среднего возраста
22:30 29-11-2019
Основы питания для молодых, пожилых и людей среднего возраста