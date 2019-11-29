Губы дьявола: индустрию красоты взорвал новый тренд на губы

Бьюти-мастера предлагают поработать с контуром губ, например, вместо двух выпуклостей на верхней губе сделать четыре, а на нижней, где обычно все ровно, добавить две выпуклости, туда заливается «гиалуронка»: получается что-то вроде волны.

Смысл новой подкачки: бьюти-мастера предлагают поработать с контуром губ, например, вместо двух выпуклостей на верхней губе сделать четыре, а на нижней, где обычно все ровно, добавить две выпуклости

Индустрию красоты взорвал новый тренд на губы. Теперь в моде не пухлые «уточки», а «губы дьявола» или их еще называют «губы-осьминожки», тут уж кому, что к лицу. Итак, в чем же смысл новой подкачки: бьюти-мастера предлагают поработать с контуром губ, например, вместо двух выпуклостей на верхней губе сделать четыре, а на нижней, где обычно все ровно, добавить две выпуклости, туда заливается «гиалуронка»: получается что-то вроде волны.

Сначала идею красотки восприняли в штыки, мол «фи, что за уродство». Модная ведущая развлекательной программы даже назвала модниц, следующих новому тренду, «людьми с психологическими отклонениями».

Однако новосибирские косметологи далеки от стереотипов, они уже подхватили новшество и предлагают красавицам эксперимент.

— Через пару недель эта ведущая сама побежит себе делать «губы дьявола», — пишет в своем аккаунте в Инстаграме косметолог Анна Белина. — А я приглашаю к себе моделей. Жду отклик в директ. Для вас — бесплатно. Если не устроит форма, без проблем выведу препарат, и вернем все, как было. — Прикольненько! Живем один раз, почему бы и не «осьминожки», нужно все попробовать, — отреагировали подписчицы.

Но не все поняли моду.

— Хорошая идея! Теперь официально накаченные губешки можно называть варениками. Сразу видно, с кем общаешься и исключаешь из круга своего общения, — написали сибиряки. — Это их губы, пусть делают, что хотят, это не самое ужасное, что можно с собой сделать. — Инквизиция просто отдыхает!

Источник: КП