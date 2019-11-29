Секреты Новогоднего макияжа 2019

Макияж на Новый год 2019 — важная деталь для любой девушки. Как сделать его идеальным?

Интересный вариант макияжа на новый год: добавьте яркий пигмент на губы или скулы вместо хайлайтера

Новогодний макияж должен сочетать трендовые акценты и подчеркивать вашу индивидуальность. Естественность и «сияние изнутри» — один из трендов 2019 года. Также стоит обратить внимание на правило одного акцента и глянцевый эффект на губах. В палитре косметических средств преобладает коралловый оттенок.

Секреты Новогоднего макияжа

Макияж на Новый год должен быть ярким, стойким и интересным. Вот основные секреты:

Увлажненность . Кожа должна быть «наполнена» влагой. Любой тональный крем будет держаться намного лучше.

. Кожа должна быть «наполнена» влагой. Любой тональный крем будет держаться намного лучше. Выбор текстуры. Проверяйте средства на совместимость.

Проверяйте средства на совместимость. База под тени. Макияж глаз будет намного ярче и более насыщенным.

Макияж глаз будет намного ярче и более насыщенным. Жидкие румяна. Это бьюти-хит этого сезона, который можно использовать на щеках, глазах и для контуринга.

Это бьюти-хит этого сезона, который можно использовать на щеках, глазах и для контуринга. Акцент на макияж губ. Глянцевый блеск в сочетании с блестящим пигментом (хайлайтером) придает губам объема.

Глянцевый блеск в сочетании с блестящим пигментом (хайлайтером) придает губам объема. Фиксирующие средства сделают ваш make-up стойким и безупречным в течении всего вечера.

Цветные акценты на глазах

Professional make-up artist Евгения Могилевская рассказала нам о своих секретах и трендах нового сезона.

Новогодняя ночь — это что-то яркое, волшебное и незабываемое. Таким и должен быть макияж в этот праздник! Выбирайте желтый цвет и другие оттенки из оранжевой палитры. Новогодний make-up должен быть стойким. Используйте тональные средства плотной текстуры и не забывайте за фиксатор.

Один из трендов 2019 — цветные акценты на глазах. Главные цвета: оранжевый, жёлтый, коричневый, золотой, серебряный. По-прежнему в моде стрелки и smoky eyes, а также — стразы и глитеры. Секретный момент: любимый хайлайтер, который придаст коже нежного сияния!

Какой макияж выбрать на Новый год? Мой выбор — глиттер на глазах. Я используют блестящий пигмент таким образом: наношу от начала до средины века и даю застыть. Далее — второй оттенок теней. Пушистой кистью растушевываю границу. Такой вариант выглядит интересно и ярко!

Пигмент на губах и скулах

Визажист Катерина Сидоренко рассказала о своих советах, которые помогут преобразить ваш макияж. Основной акцент — здоровая кожа без тонального крема!

Не стоит пытаться повторить идеальный make-up с Instagram. Сначала нужно позаботиться о здоровой коже, тогда она будет буквально «сиять изнутри». В этом вам помогут: очищающие средства, тканевые маски и патчи. Используйте легкие тональные флюиды и один акцент в макияже. Интересный вариант: добавьте яркий пигмент на губы или скулы вместо хайлайтера. Среди основных трендов: яркие стрелки и пушистые ресницы.

Сияющий макияж

Визажист Ирина Оскома делает яркие акценты и любит сияющий макияж. Мы узнали главные секреты Новогоднего макияжа!

Сияющий макияж — это отличный вариант для праздника. Используйте глиттер на губах и глазах. Этот продукт можно наносить на специальную базу, жидкие тени или просто на консилер. Вбивайте пигмент пальцем или кистью. Модный тренд сезона — глиттерная стрелка. Прорисуйте линию, а затем — нанесите на нее глиттер. Сделайте make-up с помощью муссовых теней. А накладные ресницы придадут глазам выразительности!

Источник: Хочу