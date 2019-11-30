Добавки с магнием понизят артериальное давление

Исследователи проанализировали результаты 34 научных работ, обнаруживших связь между магнием и уменьшением артериального давления. Принимавшие магний добровольцы не только снижали показатели давления, но и улучшали кровоток.

Магний оказывает позитивное воздействие на показатели артериального давления

Гипертония представляет собой очень распространенное расстройство, от которого страдает каждый третий взрослый россиянин. Если с гипертонией не бороться, она может привести к инсульту или инфаркту.

Повышенное артериальное давление часто просто не замечают, поскольку оно не вызывает каких-то характерных симптомов у большинства своих жертв. Именно поэтому людям рекомендуют обязательно приобретать тонометры или проводить замеры давления в аптеках, на встрече с врачами общей практики или дома у друзей, которые имеют необходимое оборудование. Простые изменения в образе жизни помогут снизить артериальное давление. К ним относят потер. лишнего веса, увеличение уровня физической активности, а также здоровую сбалансированную диету.

Но существуют минеральные добавки, приём которых тоже положительно отражается на цифрах артериального давления. К ним относятся пищевые добавки с магнием. Это минерал, который играет важную роль в костной структуре нашего организма. Исследователи также предполагают, что магний оказывает позитивное воздействие на показатели артериального давления. Мы можем получать этот минерал от питания, зеленых листовых овощей, орехов и семечек, бобовых и морепродуктов. Употреблять необходимый для нашего здоровья магний можно и в форме пищевых добавок.

В 2016 году исследователи проанализировали результаты 34 научных работ, обнаруживших связь между магнием и уменьшением артериального давления. Принимавшие магний добровольцы не только снижали показатели давления, но и улучшали кровоток. А от этого фактора тоже зависит давление. Еще одно исследование, проведенное в 2012 году учеными из Университета Хартфордшира, показало что магний уменьшает артериальное давление, а его эффект увеличивается с ростом дозировки. Чем больше магния принимает человека, тем ниже его давление.

Источник: МедикФорум