29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Добавки с магнием понизят артериальное давление

00:17 30.11.2019 Фото: pxhere.com
0

Исследователи проанализировали результаты 34 научных работ, обнаруживших связь между магнием и уменьшением артериального давления. Принимавшие магний добровольцы не только снижали показатели давления, но и улучшали кровоток.

Добавки с магнием понизят артериальное давление
Магний оказывает позитивное воздействие на показатели артериального давления

Гипертония представляет собой очень распространенное расстройство, от которого страдает каждый третий взрослый россиянин. Если с гипертонией не бороться, она может привести к инсульту или инфаркту.

Повышенное артериальное давление часто просто не замечают, поскольку оно не вызывает каких-то характерных симптомов у большинства своих жертв. Именно поэтому людям рекомендуют обязательно приобретать тонометры или проводить замеры давления в аптеках, на встрече с врачами общей практики или дома у друзей, которые имеют необходимое оборудование. Простые изменения в образе жизни помогут снизить артериальное давление. К ним относят потер. лишнего веса, увеличение уровня физической активности, а также здоровую сбалансированную диету.

Но существуют минеральные добавки, приём которых тоже положительно отражается на цифрах артериального давления. К ним относятся пищевые добавки с магнием. Это минерал, который играет важную роль в костной структуре нашего организма. Исследователи также предполагают, что магний оказывает позитивное воздействие на показатели артериального давления. Мы можем получать этот минерал от питания, зеленых листовых овощей, орехов и семечек, бобовых и морепродуктов. Употреблять необходимый для нашего здоровья магний можно и в форме пищевых добавок.

В 2016 году исследователи проанализировали результаты 34 научных работ, обнаруживших связь между магнием и уменьшением артериального давления. Принимавшие магний добровольцы не только снижали показатели давления, но и улучшали кровоток. А от этого фактора тоже зависит давление. Еще одно исследование, проведенное в 2012 году учеными из Университета Хартфордшира, показало что магний уменьшает артериальное давление, а его эффект увеличивается с ростом дозировки. Чем больше магния принимает человека, тем ниже его давление.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Принимаете какие-нибудь минеральные комплексы и добавки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Методы воспитания счастливых детей от американцев
00:21 30-11-2019
Методы воспитания счастливых детей от американцев
Добавки с магнием понизят артериальное давление
00:17 30-11-2019
Добавки с магнием понизят артериальное давление
Как обновить межкомнатную дверь своими руками?
00:11 30-11-2019
Как обновить межкомнатную дверь своими руками?
5 растений для увеличения материального достатка
23:59 29-11-2019
5 растений для увеличения материального достатка
Секреты Новогоднего макияжа 2019
23:45 29-11-2019
Секреты Новогоднего макияжа 2019
Губы дьявола: индустрию красоты взорвал новый тренд на губы
23:33 29-11-2019
Губы дьявола: индустрию красоты взорвал новый тренд на губы
Руки в карманах, дрожь в голосе: как вычислить вруна
23:09 29-11-2019
Руки в карманах, дрожь в голосе: как вычислить вруна
Почему желтеют ногти: грибок, авитоминоз или курение?
22:56 29-11-2019
Почему желтеют ногти: грибок, авитоминоз или курение?
Врачи спасли мальчика, родившегося с тремя ножками и двумя половыми органами
22:45 29-11-2019
Врачи спасли мальчика, родившегося с тремя ножками и двумя половыми органами
Основы питания для молодых, пожилых и людей среднего возраста
22:30 29-11-2019
Основы питания для молодых, пожилых и людей среднего возраста