Попала на видео атака бродячих собак на детей в райцентре Новосибирской области

Маленькой девочке чудом удалось спастись от 9 огромных псов, забежав в здание музыкальной школы в Барабинске. Общественники обратились в прокуратуру, чтобы привлечь власть за бездействие.

Собаки в стаях непредсказуемы

Две девочки, приблизительно, десяти лет, спаслись от преследования стаи крупных псов, забежав в здание музыкальной школы. Инцидент произошел 28 ноября на одной из центральных улиц Барабинска, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Животные гнались за школьницами с лаем по проспекту Маркса до тех пор, пока дети не укрылись в здании. «Собачья охота» попала в кадр прохожей Анастасии Романовой. Она рассказала, что свора преследовала девочек по тротуару, а когда они попытались убежать, псы с лаем устроили погоню. Детям пришлось забежать в школу.

— К сожалению, в Барабинске такие случаи происходят регулярно. Это говорит о том, что предпринимаемые исполнительной властью меры недостаточны. Видео хорошо иллюстрирует проблему и дает понять, чего можно ожидать в случае бездействия. Девочки, запечатленные на видео, не пострадали, но ситуация может повториться и более трагично, — прокомментировал инцидент депутат Барабинска Константин Терещенко.

В ближайшее время по факту присутствия на улицах Барабинска безнадзорных собак пройдет прокурорская проверка. Заявление в органы прокуратуры поступило 29 ноября. Правозащитники просят проверить администрацию города по факту бездействия по отлову безнадзорных животных. Чиновникам может грозить уголовная ответственность.

Видео Анастасии Романовой

Из жалобы прокурору

Согласно Закону НСО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» администрация г. Барабинска наделена полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 N 498-ФЗ мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 настоящего Федерального закона;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей части;

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

В случае, если администрация не проводит закупки услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных либо не контролирует качество выполняемых работ по отлову, то данный факт может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении своих обязанностей главой г. Барабинска.

Согласно ч. 1 ст. 293 УК РФ халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Согласно ч.2 ст. 1 Федерального закон РФ «О прокуратуре РФ» в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:

— надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.