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Стариков все больше: Пенсионный возраст отстает от продолжительности жизни

11:29 30.11.2019 Фото: Википедии
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20 из 36 стран Организации экономического сотрудничества и развития провели повышение пенсионного возраста. Потому что пожилых людей становится все больше.

Стариков все больше: Пенсионный возраст отстает от продолжительности жизни
Пожилых становится все больше во многих странах

20 стран из 36, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, провели реформу по повышению пенсионного возраста, сообщает «Коммерсантъ». Ранее средний пенсионный возраст составлял в этих странах 63,8 года. К 2060 году он вырастет до 65,9 года.

Необходимость реформы такого рода объясняется ростом численности пожилых людей к количеству неработающих граждан. По информации издания, за 40 лет количество людей старше 65 лет возросло с 20 до 31 на 100 человек населения. Ожидается, что к 2060 году их количество увеличится до 58.

В материале подчеркнули, что увеличение пенсионного возраста в России соответствует процессам в странах ОЭСР. Но коэффициент замещения у российских пенсионеров гораздо ниже — порядка 33%. Уровень бедности в данной группе также соответствует общенациональному — около 7%.

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От редакции

Старики невыгодны государствам?

Аноним, 30 ноября 2019 12:31
Вы опять всё напутали! Стариков очень мало, но молодежи ещё меньше!!! Мы спились , скалолись, мы не можем размножаться, мы вымираем...

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