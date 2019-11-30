Ем сладкое без меры! Сколько сладостей можно кушать, чтобы не заболеть сахарным диабетом

Как пишет завотделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагика Галстяна, соблюдать ограничения в употреблении сладостей рекомендуют не только эндокринологи, но также онкологи, и кардиологи.

В повседневной жизни лучше отказаться от сладкого, каждый день лучше не есть

Медики рекомендуют по возможности отказываться от сладостей или хотя бы не есть их каждый день. Это позволит снизить опасность развития сахарного диабета. Если же силы воли недостаточно, эндокринологи дают простой совет.

Как пишет завотделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагика Галстяна, соблюдать подобные ограничения рекомендуют не только эндокринологи, но также онкологи, и кардиологи.

«В повседневной жизни лучше отказаться от сладкого, каждый день лучше не есть», — цитирует его агентство.

При этом следует учитывать влияние образа жизни человека. В частности, называются такие факторы, как генетика, питание, стрессы и двигательная активность.

На последнем факторе акцентирует внимание и директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова. Она настоятельно рекомендует сладкоежкам, которые не в силах отказаться от вредного лакомства, повысить физическую активность. По ее словам, съев сладкое, нужно израсходовать полученные калории.

Источник: РГ