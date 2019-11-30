Методы воспитания счастливых детей от американцев

Все нации отличаются друг от друга — менталитетом, поведением, ценностями и т.д. И закладываются эти особенности из самого детства, как последствие определенного воспитания и правил поведения в семье. Нашей редакции стало очень интересно, чем отличается воспитание детей в разных странах, поэтому мы решили начать уже сегодня из виртуального путешествия в семейные уставы американцев. О том, чем особенно воспитание детей в Америке мы и поговорим в нашей статье.

В США всегда существовал культ младенцев. Если ты идешь по улице с маленьким ребенком, то всегда получишь массу комплиментов о том, какое очаровательное у тебя дитя и это для них — абсолютно нормально. Дети для американцев — особая гордость, они всегда берут малышей с собой на мероприятия, светские ужины, встречи с друзьями и т.д, там нет такого развитого культа бабушек и дедушек, как у нас, а главное место в жизни ребенка занимают именно родители. Конечно, когда родители на работе, ребенок остается с няней или в детском садике, но они тоже очень отличаются от наших. В Америке детские сады очень прогрессивные и комфортные — небольшие группы, внимание каждому ребенку, новые игрушки и техника, развивающие современные игры и свобода.

Максимальную свободу в воспитании ребенка дают и родители — они не следят за каждым шагом малыша, не беспокоятся о том, что ребенок упадет или не сумеет самостоятельно перейти дорогу. Свобода дает американским детям то, чего точно не было в нашем детстве — возможности делать выбор. Второе отличие американских родителей от большинства наших — открытое проявление любви. У них принято говорить ребенку слова любви, уважения, похвалы на каждом шагу, также они всегда с уважением относятся ко всем выборам своего ребенка, что тоже очень важно.

Право выбора во всем — даже выбирать себе наказание

Американскому ребенку всегда дают право выбора. Начинается это из школьных годов, когда ребенок самостоятельно выбирает предметы, которые хочет изучать в школе. Когда дети еще со школы понимают, что им нравится в учебе, а что — нет, тогда проще сделать выбор профессии и своего призвания, да и жить становится проще, ведь у тебя всегда есть выбор.

Вся учеба в американских детей проходит в игровой форме, что бы за знания не были. Играя они учат как алфавит, так и таблице Менделеева и это тоже помогает, ведь ребенок не чувствует себя должным, на него не давят в учебе, поэтому он и показывает хорошие результаты.

Также в Америке родители советуются с ребенком даже при выборе наказания для него в случае, когда он нарушил правила, не слушал родителей и т.д. Происходит это потому, что в Америке очень развита борьба за права ребенка и родителей всегда могут притянуть к ответственности. По этой же причине, американские родители не бьют своих детей, может это тоже очень важная особенность в воспитании, которая влияет на американских детей.

Наташа, ездила в Америку по программе Flеx:

«Меня очень удивил тот факт, что в американских семьях у всех детей есть свое личное пространство — своя отдельная комната, свои обязательства по дому и… своя собака! Это говорит о большей ответственности, чем та, которую я имела в украинской семье. У всех детей есть обязанности дома, которые называются словом CHORES и должны выполняться каждую неделю. Именно от их выполнения зависит то, что тебе будет можно или нельзя и у меня, как у полноценного члена семьи они были. И эти CHORES были именно твои, то есть всегда понятно, кто за что отвечает, и с кого спрашивать.

В воспитании американцы придерживаются правила, что с 18 лет — дети больше не дети и сами распоряжаются своей жизнью. Это сильно сказывается на всех аспектах семейной жизни, особенно финансовом, и вопросе жилья. Там считается нормальным с этого возраста вести свою полноценную автономную жизнь и «fend for yourself», как говорится — «сражайся» за себя сам».

Если говорить о главных особенностях воспитания детей в Америке, то это полная свобода выбора — начиная от выбора наказания и домашних обязанностей, заканчивая предметами в школе и профессией. Также на американских детях больше ответственности, они еще с самого детства понимают, что сами отвечают за свой выбор, также это касается и банальных обязанностей по дому — они у них обязательны и не делать их нельзя.

В Америке дети быстрее взрослеют, быстрее уходят от родителей и начинают сами зарабатывать на жизнь, что тоже очень влияет на формирование личности. Никуда не уйти и от того, что в Америке более развиты технологии и все дети суперпрогрессивные, и это огромный плюс. Во всем остальном — дети как дети!

Источник: Хочу