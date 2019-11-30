На 72% удовлетворены качеством образования родители

В целом, степень удовлетворенности качеством образования у обучающихся составляет 80%, а у педагогических работников — 86%.

Степень удовлетворенности качеством образования у обучающихся составляет 80% Сотрудники школ более чем на 85% удовлетворены качеством образования, обучающиеся – на 80%, родители – на 72%, следует по результатам исследования оценки удовлетворенности качеством образования, проведенного Рособрнадзором.

«В целом, степень удовлетворенности качеством образования у обучающихся составляет 80%, у родителей — 72%, а у педагогических работников — 86%. Респонденты отмечают удовлетворенность как условиями, так и результатами общего образования», — говорится в материалах Рособрнадзора, подготовленных пресс-конференции по результатам оценки качества общего образования.

Исследование проводилось одновременно с участием в региональных оценках по модели PISA. Результаты оценки, как сообщил заместитель директора Федерального института оценки качества образования Илья Денисенко, будут представлены в апреле следующего года.

Участие в исследовании оценки удовлетворенности качеством образования приняли 12 244 человека (в рамках основного этапа исследования) из 14 субъектов. Целью являлось выявление степени удовлетворенности качеством школьного образования учащихся, их родителей, а также руководителей учреждений.