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Образование / Общество

На 72% удовлетворены качеством образования родители

00:48 30.11.2019 Фото: pxhere.com
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В целом, степень удовлетворенности качеством образования у обучающихся составляет 80%, а у педагогических работников — 86%.

На 72% удовлетворены качеством образования родители

Степень удовлетворенности качеством образования у обучающихся составляет 80%

Сотрудники школ более чем на 85% удовлетворены качеством образования, обучающиеся – на 80%, родители – на 72%, следует по результатам исследования оценки удовлетворенности качеством образования, проведенного Рособрнадзором.
«В целом, степень удовлетворенности качеством образования у обучающихся составляет 80%, у родителей — 72%, а у педагогических работников — 86%. Респонденты отмечают удовлетворенность как условиями, так и результатами общего образования», — говорится в материалах Рособрнадзора, подготовленных пресс-конференции по результатам оценки качества общего образования.
Исследование проводилось одновременно с участием в региональных оценках по модели PISA. Результаты оценки, как сообщил заместитель директора Федерального института оценки качества образования Илья Денисенко, будут представлены в апреле следующего года.
Участие в исследовании оценки удовлетворенности качеством образования приняли 12 244 человека (в рамках основного этапа исследования) из 14 субъектов. Целью являлось выявление степени удовлетворенности качеством школьного образования учащихся, их родителей, а также руководителей учреждений.
PISA — международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Тест оценивает грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. Исследование PISA для школ проведено в более 2,2 тысячах школах в десяти странах мира.
Источник: РИА Новости
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