Сексуальный аромат: Каким запахом можно соблазнить любого мужчину?

Попытки провести собственное расследование среди знакомых мужчин, какие именно запахи их возбуждают, очень быстро приводили к недвузначным намекам. Мол, чего уж тут разговаривать, давай сразу начнем нюхать. Оказалось, что мужчин возбуждают даже разговоры о телесных ароматах.

Давно известно, что совместимость партнеров во многом зависит от того, насколько они подходят друг другу по запаху

Кое-что выяснить все же удалось. Большинству мужчин неприятны приторные ароматы с пряными восточными составляющими. Наиболее отталкивающим оказался запах несвежего тела. Двойной негатив, убивающий любое желание, — слишком резкий парфюм на немытом теле. Вещи и без опросов очевидные. Но давайте остановимся подробнее на том, что привлекает, а не отталкивает мужчин.

Индивидуальный запах

Давно известно, что совместимость партнеров во многом зависит от того, насколько они подходят друг другу по запаху. Скажем, вам может нравиться какой-то мужчина, но при более близком знакомстве оказывается, что физически он вызывает у вас отторжение, и вы не можете объяснить почему. Все дело в феромонах — летучих веществах, выделяющихся иммунной системой в ответ на эмоциональные раздражители. Термин феромон происходит от греческих слов «несу» и «возбуждаю».

В зависимости от эмоционального состояния, организм вырабатывает разные по составу феромоны. Эти-то неуловимые запахи и считывает потенциальный партнер. Анализ полученной информации происходит на подсознательном уровне. Сознание получает уже готовый результат — подходит вам этот человек или не подходит. Кстати, анекдотическая популярность блондинок не так уж надумана. По мнению ученых, именно светловолосые люди выделяют феромоны особенно активно. На втором месте по интенсивности выделения феромонов стоят рыжеволосые женщины.

Большая часть человеческих половых феромонов вырабатывается в области носогубных складок, анальных и генитальных областях, а также в районе груди и подмышечных впадин. Женщины крайне восприимчивы к их воздействию и способны «на нюх» распознавать грусть, радость, раздражение и другие эмоции своего возлюбленного. Отсюда легенды о женской проницательности. И моментальная реакция на мужскую измену или ложь.

Мужчины же действие феромонов прочитывают куда менее детально. Так что запах несовместимой женщины они могут воспринимать как неприятный. Не слишком задумываясь, мужчина определяет его как отталкивающий «запах несвежего тела». Увы, добиться привлекательности в его глазах, в таких случаях практически невозможно — вряд ли у вас будет возможность по нескольку раз в день бегать в душ, чтобы избавиться от индивидуального аромата. Не огорчайтесь. Связь с таким мужчиной все равно не закончилась бы ничем хорошим. Не лучше ли найти человека, для которого ваш аромат будет приятен всегда?!

Запахи, привлекающие мужчин

Индивидуальность восприятия вещь неоспоримая и, в то же время, существует множество запахов, привлекающих в равной степени всех людей. В частности, мужчины активно реагируют на запах ванили. На втором месте по степени привлекательности — запах сандалового дерева, который также нравится большинству мужчин. А вот аромат лимона не только возбуждает сильную половину человечества, но и тонизирует, настраивая на эротические подвиги.

В список привлекательных запахов также попадают амбра, мускус, пачули, роза, земляника, малина, яблоко и кедр. Главное, не перебарщивать. Нос обычного человека способен различить около 300 запахов. Но это вовсе не значит, что можно смешать все имеющиеся в доме приятные ароматы и получить волшебный результат. Выберите из списка тот запах, который вам приятнее всего и сделайте ставку именно на него. Мужчина, совпадающий с вами в предпочтениях, достоин продолжения отношений.

Если женщина после расставания старается изменить не только свою внешность — сделать стрижку или перекрасить волосы — но и сменить духи, то мужчина предпочитает оставаться в знакомом фарватере. Его новая подруга может привлечь его запахом тех же духов, что и у бывшей. Возможен и другой вариант, когда мужчина дарит новой подружке духи, которыми пользовалась его прежняя пассия. Так что привлечь мужчину можно с помощью уже знакомого ему привычного запаха. Достаточно лишь выяснить, на что именно «клюет» понравившийся вам парень.

Как приобрести сексуальный аромат

Сексуальную привлекательность можно повысить. Во-первых, помните о том, что диеты влияют на состав феромонов. В случае, если диета вам не подходит и вы затрачиваете значительные усилия, чтобы ее поддерживать, тело начинает вырабатывать вещества, сигнализирующие о стрессе. Мужчина может считать их как признак неблагополучия.

Во-вторых, антиперспиранты тормозят выработку феромонов. Злоупотребляя ими, вы лишаетесь индивидуального запаха, соответственно, ваша привлекательность в мужских глазах падает. Выражаясь образным языком, из ароматно приготовленного блюда вы превращаетесь в малопривлекательный полуфабрикат. Так что, как только появляется возможность, принимайте душ, а антиперспирантами пользуйтесь по мере необходимости, но не постоянно.

В-третьих, обилие разных запахов сбивает мужчин с толку. Старайтесь пользоваться чем-то одним, например, дезодорантом или духами. Иногда и вовсе будет достаточно ароматизированного блеска для губ. Духи же лучше подбирать стойкие, но ненавязчивые. Вы помните, в основе — ваниль, сандал и лимон…

Источник: Хочу