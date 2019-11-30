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Стая собак искусала 7-летнего мальчика в Перми. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице

03:57 30.11.2019 Фото: pexels.ru
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Прохожий мужчина отогнал собак и вызвал скорую помощь. В результате мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

Стая собак искусала 7 летнего мальчика в Перми. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице
Следователями проведен осмотр места происшествия, проводится обыск и выемка документации в муниципальном учреждении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, вечером 29 ноября 2019 года во время прогулки на улице в Мотовилихинском районе города Перми на 7-летнего ребенка набросилась стая бездомных собак, которые покусали его. Прохожий мужчина отогнал собак и вызвал скорую помощь. В результате мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу. Следователями проведен осмотр места происшествия, проводится обыск и выемка документации в муниципальном учреждении, комплекс иных неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем. Расследование уголовного дела продолжается.

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