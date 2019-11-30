Путин: слово «мама» не заменят на «родитель 1» и «родитель 2»

Надеюсь, у нас этого никогда не будет, говорит президент. Во Франции в школьных формулярах было предложено заменить графы «отец» и «мать» на «родитель 1» и «родитель 2». Это было связано с ростом однополых союзов.

Путин надеется, что слово «мама» никогда не исчезнет из обихода в России

Президент РФ Владимир Путин надеется, что в России слово «мама» никогда не будет заменено безличным словом «родитель» с порядковым номером, пишет ТАСС.

«Вы сказали, что слово «мама» невозможно заменить. Оказывается, возможно, — сказал глава государства на заседании Совета по межнацотношениям, комментируя выступление одного из участников. — В некоторых странах заменили — «родитель номер один», «родитель номер два». Надеюсь, у нас этого никогда не будет».

Во Франции в школьных формулярах было предложено заменить графы «отец» и «мать» на «родитель 1» и «родитель 2». Это было связано с ростом однополых союзов.