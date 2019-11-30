Уникальную операцию неоперабельного метастатического рака молочной железы провели в России

Уникальная методика, разработанная на основе разрушительного воздействия альфа-частиц на раковые клетки, уже использована на других локациях, в частности, опухолях головы и шеи.

​Уникальную операцию на молочной железе провели в российском медицинском центре

В Медицинском радиологическом научном центре (МРНЦ) имени А.Ф.Цыба в рамках международного научного протокола впервые в мире осуществили операцию неоперабельного метастатического рака молочной железы. Для выполнения операции в Россию приехали мировые эксперты в области брахитерапии. Об этом сообщает пресс-служба Федерального государственного бюджетного учреждения Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава России, пишет ТАСС.

«Уникальная методика, разработанная на основе разрушительного воздействия альфа-частиц на раковые клетки, уже использована на других локациях, в частности, опухолях головы и шеи. Их главное отличие от других известных излучений, в том, что альфа-частицы не только уничтожают опухоль, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы», — говорится в сообщении методики.

На этой локализации методика применяется впервые.

«Мы надеемся, что этот метод позволит не только спасать жизнь пациенток с запущенными формами рака молочной железы, но и добраться до таких грозных заболеваний, как рак поджелудочной железы», — заявил перед операцией автор методики использования альфа-частиц в онкологии профессор Иона Кейсари (Израиль).

Трое российских врачей, сотрудников Центра брахитерапии, входящего в МРНЦ им. А. Ф. Цыба, также принимали участие в операции. Она продолжалась четыре часа и прошла успешно. Спустя две недели врачи извлекут интродьюссеры, которые обеспечивали поступление альфа-частиц к опухоли у пациентки.

«Остальное должен сделать сам организм: выработать защитные механизмы для борьбы с удаленными метастазами», — уточняется в сообщении.