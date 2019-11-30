Американская пенсия 76 800 рублей: что пенсионер может позволить себе на такую сумму?

800 кг бананов, 4000 тысячи яиц и 80 бутылок вина, может купить американский пенсионер на свою заслуженную пенсию.

В Штатах сложная пенсионная система: единого размера пенсии там нет

В Штатах сложная пенсионная система: единого размера пенсии там нет. Например, пожилые граждане, оставившие трудовую деятельность раньше наступления пенсионного возраста (67 лет — прим. ред.), получают меньше тех, кто работал до 70 лет. А пособие военных больше, чем у офисных клерков.

Но в США есть государственная пенсия: 1 200 долларов (76 800 рублей при курсе 64 рубля за доллар). И для нашего расчета того, что можно «купить на одну пенсию», мы возьмем эту сумму. А второй показатель для подсчетов — цены на разные товары и услуги в Вашингтоне (как столице США)*.

335 батонов хлеба

Начнем, по традиции, с хлеба. Полукилограммовый батон в вашингтонских супермаркетах отдают за 3,58 доллара (229 рублей). Делим государственную пенсию в 1200 долларов на эту сумму и получаем 335 батонов, то есть 167,5 кг «белого».

1348 литров молока

А вот молоко в Америке дешевое: 0,89 доллара (56,96 рубля) за литр. Месячного пособия хватит на 1348 с лишним литров.

97,8 кг сыра

Килограмм местного сыра на прилавках вашингтонских магазинов стоит 12,26 доллара (784,64 рубля). На пенсию можно купить почти 98 кг.

87,7 кг курицы

Немного дороже сыра стоит курица: 13,68 доллара (875,52 рубля) за килограмм грудок без костей и без кожи. Американский пенсионер, живущий на одну государственную пенсию, может позволить себе 87,7 кг курицы.

76,2 кг говядины

Килограмм говяжьей вырезки на 2 доллара дороже килограмма курицы: 15,73 доллара (1006,72 рубля). Если бы вашингтонский пенсионер хотел потратить свое ежемесячное пособие на говядину, он смог бы купить 76,2 кг.

181,5 кг яблок

Оказывается, в американской столице дорогие яблоки: 6,61 доллара (423 рубля) за кило. На пенсию выходит 181,5 кг.

191,6 кг апельсинов

Апельсины чуть дешевле яблок: 6,26 доллара (400,64 рубля). Если считать в «пенсиях», будет 191,6 кг.

794,7 кг бананов

А вот бананы в Америке дешевые: всего 1,51 доллара (96,64 рубля) за килограмм. Государственной пенсии хватит на 794,7 кило.

422,5 кг картофеля

Килограмм картофеля вашингтонские продавцы отдают за 2,84 доллара (181,7 рубля). Делим 1200 на эту сумму и получаем 422,5 кг.

242,4 кг помидоров

За кило помидоров попросят 4,95 доллара (316,8 рубля). На государственную пенсию выходит 242,4 кг.

375 кг лука

Вообще, овощи в Вашингтоне дорогие. Даже лук стоит 3,2 доллара (204,8 рубля) за килограмм. Пенсионер может позволить себе 375 кило.

410 литров воды

Одна бутылка питьевой воды объемом полтора литра обойдется в 1,95 доллара (124,8 рубля). На пенсию получается 615 бутылок, то есть 410 литров воды.

4095 яиц

Десяток яиц стоит 2,93 доллара (187,52 рубля). На 1200 долларов выходит 409 упаковок или 4095 яиц.

80 бутылок вина

15 долларов (960 рублей) — цена бутылки вина в вашингтонских магазинах. Одну государственную пенсию можно потратить на 80 бутылок.

98,3 литра пива

Пол-литровая бутылка пива местного разлива в супермаркетах продается за 2,44 доллара (156,16 рубля). Делим на эту сумму 1200 и получаем 491,8 бутылки пенного, то есть 98,3 литра

120 пачек сигарет

А пачка сигарет популярной марки обойдется минимум в 10 долларов (20 штук). В переводе на рубли — 640. А в переводе на американскую пенсию — 120 пачек (2400 сигарет).

150 обедов в фастфуде

Есть такой стереотип, что все американцы не вылезают из ресторанов быстрого питания. Если бы наш вашингтонский пенсионер был любителем фастфуда, на свое ежемесячное пособие он смог бы купить 150 комбинированных обедов (с бургером, картофелем и прохладительным напитком). Можно завтракать, обедать и ужинать в ресторанах быстрого питания.

Цена за один обед — 8 долларов (512 рублей).

480 билетов на автобус

В Америке самый большой автопарк в мире — 252,7 миллиона автомобилей (для сравнения: в Китае 101,4 миллиона), подсчитали в «Автостате». В перерасчете на 1000 жителей это 799 машин.

Понятно, что американцы предпочитают пользоваться личным транспортом. К тому же общественный дорогой: в Вашингтоне прокатиться на автобусе стоит 2,5 доллара (160 рублей). Государственной пенсии хватит на 480 поездок

1555,5 литра бензина

А вот бензин в США дешевле, чем в России: 77 центов за литр (49,28 рубля). У нас, по последним данным Росстата, 51,71 рубля за литр АИ-98.

Американский пенсионер может позволить себе 1555,5 литра горючего.

9 месяцев оплаты коммунальных услуг

В Штатах для пожилых людей есть льготы и субсидии на оплату коммунальных платежей. Если бы их не было, наш подопытный пенсионер тратил бы 133,24 доллара на «коммуналку» (отопление, водоснабжение, вывоз мусора, электроэнергию) за квартиру площадью 85 квадратных метров. Это 8527,36 рубля. Одной пенсии хватило бы на 9 месяцев оплаты коммунальных услуг.

16 месяцев в фитнес-клубе

Месячный абонемент на посещение вашингтонских фитнес-клубов стоит 71,64 доллара (4584 рубля). На одну государственную пенсию можно заниматься спортом 16 с лишним месяцев.

148 часов аренды теннисного корта

Вместо похода в спортзал можно арендовать теннисный корт: 8,10 доллара в час (518,4 рубля). А в переводе на пенсию получается 148 часов.

85 билетов в кино

Билет на фильм международного релиза в вашингтонских кинотеатрах стоит 14 долларов (896 рублей). На пенсию выходит всего 85 билетов. Даже меньше, чем килограммов сыра.

20 пар джинсов

Пара джинсов известной американской фирмы — 58,81 доллара (3763,84 рубля). Пенсии хватит на 20 пар.

15 пар кроссовок

А кроссовки другой известной американской марки можно купить за 78,59 доллара (5029,76 рубля). Если потратить всю государственную пенсию на кроссовки, получится 15 пар.

Источник: АиФ