5 лучших советов как влюбить в себя мужчину

Мечта каждой женщины старше 7-ми лет (но это не точно!) влюбить в себя мужчину и желательно не одного. Нам кажется, что это очень легкое задание, точно проще, чем поехать на Бали на три месяца (это мы из личного опыта редакции). Поэтому, пообщавшись с разными успешными и красивыми женщинами, мы собрали лучшие советы и с удовольствием расскажем вам как влюбить в себя мужчину.

Мужчина влюбляется в ту женщину, которая точно знает свое место в жизни, свои ценности и цели, свои мечты и ближайшие планы

Если кто-то из наших читательниц еще не до конца понимает, зачем же нам любовь этого мужчины, ведь и без него вроде все отлично в жизни и лишних проблем не хочется, то специально для таких мы начинаем из выгод.

Во-первых, влюбленный мужчина — это самое милое существо во Вселенной. Если мужчина сильно влюбляется, женщина становится его слабым место и ради нее он готов на все, даже туфельку из царского дворца принести. Если мужчина в тебя уже влюбился, он будет делать все для твоего комфорта, решать все твои проблемы и оберегать от бед, такое его предназначение. Подумай, как это классно быть под защитой и всегда знать, что твой мужчина для тебя главная опора и поддержка.

Во-вторых, психологи утверждают, что мужчины больше склонны проявлять романтику, чем женщины. Именно под влиянием любви и желания добиться первенства перед женщиной — мужчина готов совершать красивые поступки, устраивать романтические свидания, задаривать подарками и т.д, и нам кажется, что от этого не сможет отказаться ни одна женщина.

Третий аргумент и всегда решающий для меркантильных девушек (а кто же из нас в душе не мечтает про BMW X7) — влюбленный мужчина зачастую проявляет свою любовь при помощи денег, уже подсознательно у него срабатывает желание обеспечить женщину и показать свое превосходство.

Думаем этих аргументов вполне достаточно, чтобы перейти к главному — советам, как же влюбить в себя мужчину.

5 советов как влюбить в себя мужчину

Быть женственной. Интуитивно мужчина влюбляется в женственных и слабых женщин. И это не про количество платьев в твоем гардеробе, а про то, как ты себя ведешь. Женственность проявляется в ровной осанке, спокойном голосе и беззащитности. Если ты ходишь по офису вся такая сильная, злая и смотришь в пол, думаю, с сегодняшнего дня стоит начать меняться. Из элементарного, можем посоветовать тебе подписаться на телеграмм канал — spinu, тогда твоя осанка точно будет под контролем, а все остальное подтянется. Быть ухоженной. Вроде бы самый элементарный совет, но то, что мы сейчас видим на улице, к примеру — облезший маникюр или жирные волосы заставляет нас еще раз напомнить тебе — красота женщины в ее ухоженности. Это не только красивая одежда, аккуратный макияж, а еще и здоровый цвет лица, например. Если ты спишь по три часа в день и ешь картошку фри на ночь, о какой ухоженности может идти и речь. Начинать тут тоже нужно с простого — выбери себе ежедневные ритуалы по уходу за собой и выполняй их как твои главные обязанности. Поверь, то, настолько женщина ухаживает за собой — очень отображается на ее внешности и женственности, и мужчина это обязательно заметит. Решить проблемы из самооценкой. Если ты считаешь себя неудачницей, какой нормальный мужчина может в тебя влюбиться. Тоже самое можем сказать и представительницам прекрасного пола с синдромом королевы — это тоже не окей, если ты незаслуженно надела на себя корону и считаешь себя совершенной без какой либо аргументации. Мужчины всегда интуитивно отслеживают нашу самооценку и выбирают тех женщин, кто уже подружился с головой и может адекватно себя оценить. Тут из практических советов можно регулярно использовать упражнение — мои плюсы и минусы. Возьми листик, напиши в одну колонку свои сильные, а в другую — свои слабые стороны и постарайся постепенно избавляться от характеристик со знаком минус. Поверь, это работает. Истинно и бесповоротно влюбиться в себя. Только любовью к себе мы показываем другим, как нас нужно любить. Чтобы в тебя влюбился другой человек, для начала тебе нужно самой в себя влюбиться. Влюбиться в свою внешность, в каждую складочку на животе, научиться скрывать свои недостатки и показывать достоинства, влюбиться в свою работу и положение в общество, влюбиться во все, что ты делаешь каждый день. И тогда ты точно притянешь нужного тебе мужчину. Для начала, постарайся дать себе четкий ответ на вопрос — люблю ли я себя на самом деле? Также очень рекомендуем каждый день делать упражнение зеркало — смотри в зеркало, обращайся к себе по имени и говори: «Я люблю тебя», сначала будет сложно, но результаты ты увидишь уже спустя неделю. Продвинутым рекомендуем делать это упражнение голой и благодарить каждую свою часть тела. Всегда знать, чего хочешь. Чтобы влюбить в себя правильного мужчину, тебе нужно на 100% понимать, каким он должен быть: внешность, черты характера, возраст, статус в обществе, увлечения и т.д. Также и мужчина влюбляется в ту женщину, которая точно знает свое место в жизни, свои ценности и цели, свои мечты и ближайшие планы. Тут будет очень хорошо прописать свои планы на ближайшие год-пять-десять, постоянно их перечитывать и в этих планах обязательно упоминать мужчину своей мечты.

Чтобы влюбить в себя любого мужчину — достаточно быть гармоничной, ухоженной, женственной, с нормальной самооценкой и любить себя. И тогда в тебя будут влюбляться самые достойные мужчины.

Источник: Хочу