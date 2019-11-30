Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил о подписании методических рекомендаций по использованию мобильных телефонов в школах.
«Подписаны методические рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах, они позитивно восприняты и учителями, и общественностью», — заявил Кравцов в четверг на заседании Совета по госполитике в сфере защиты детей.
Он пояснил, что документ подготовлен в соответствии с рекомендациями совета.
Участники предыдущего заседания предлагали ограничить использование мобильных телефонов в школах, поскольку они мешают учебному процессу. Звучали разные предложения, в том числе хранить телефоны в специальных шкафчиках во время уроков.
Источник: РИА Новости