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Порядок выдачи и замены водительских удостоверений: информирует ГИБДД

12:42 30.11.2019 Фото: ГИБДД по НСО
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Приказом министра здравоохранения Российской Федерации изменения в порядке выдачи медицинских заключений перенесены на 1 июля 2020 года. То есть сдавать кровь и мочу на алкоголизм и наркотики не требуется.

Порядок выдачи и замены водительских удостоверений: информирует ГИБДД
Госавтоинспекция Новосибирской области информирует о порядке выдачи и замены водительских удостоверений

О порядке выдачи и замены водительских удостоверений, сообщили в Курьер.Среда.Бердск в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Срок действия медицинского заключения – 12 месяцев с момента даты выдачи. В этот период, а также с учетом времени окончания срока действия водительского удостоверения, граждане могут обратиться в ГИБДД для его замены.
Госавтоинспекция Новосибирской области сообщает, что в процедуре выдачи водительских удостоверений экзаменационными подразделениями ГИБДД ничего не изменилось: как и прежде, водительское удостоверение выдается на основании медицинского заключения установленного образца, полученного в медицинских организациях. Срок действия медицинского заключения – 12 месяцев с момента даты выдачи. В течение этого времени, а также с учетом даты окончания срока действия водительского удостоверения граждане могут обратиться в подразделения ГИБДД для замены водительского удостоверения.

Водительское удостоверение в России выдаются на 10 лет. Обычно срок действия водительского удостоверения указывается в самом удостоверении. Если же срок действия такого водительского удостоверения не указан, оно действительно в течение 10 лет со дня выдачи.
Медицинское заключение необходимо в случае сдачи квалификационного экзамена для получения первого водительского удостоверения, при открытии новой (дополнительной) категории в водительском удостоверении, при замене водительского удостоверения по истечении срока его действия, а также при возврате удостоверения после окончания срока лишения за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В целях экономии личного времени, а также получения скидки в размере 30% при оплате госпошлины, заявление на получение водительского удостоверения можно подать через единый портал www.gosuslugi.ru, где после заполнения необходимых данных запланировать визит в ГИБДД в удобное время.
Госавтоинспекция региона сообщает, что приказом министра здравоохранения Российской Федерации изменения в порядке выдачи медицинских заключений перенесены на 1 июля 2020 года.

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