Порядок выдачи и замены водительских удостоверений: информирует ГИБДД

О порядке выдачи и замены водительских удостоверений, сообщили в Курьер.Среда.Бердск в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Срок действия медицинского заключения – 12 месяцев с момента даты выдачи. В этот период, а также с учетом времени окончания срока действия водительского удостоверения, граждане могут обратиться в ГИБДД для его замены.
Госавтоинспекция Новосибирской области сообщает, что в процедуре выдачи водительских удостоверений экзаменационными подразделениями ГИБДД ничего не изменилось: как и прежде, водительское удостоверение выдается на основании медицинского заключения установленного образца, полученного в медицинских организациях. Срок действия медицинского заключения – 12 месяцев с момента даты выдачи. В течение этого времени, а также с учетом даты окончания срока действия водительского удостоверения граждане могут обратиться в подразделения ГИБДД для замены водительского удостоверения.
Медицинское заключение необходимо в случае сдачи квалификационного экзамена для получения первого водительского удостоверения, при открытии новой (дополнительной) категории в водительском удостоверении, при замене водительского удостоверения по истечении срока его действия, а также при возврате удостоверения после окончания срока лишения за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В целях экономии личного времени, а также получения скидки в размере 30% при оплате госпошлины, заявление на получение водительского удостоверения можно подать через единый портал www.gosuslugi.ru, где после заполнения необходимых данных запланировать визит в ГИБДД в удобное время.
Госавтоинспекция региона сообщает, что приказом министра здравоохранения Российской Федерации изменения в порядке выдачи медицинских заключений перенесены на 1 июля 2020 года.