Порядок выдачи и замены водительских удостоверений: информирует ГИБДД

Приказом министра здравоохранения Российской Федерации изменения в порядке выдачи медицинских заключений перенесены на 1 июля 2020 года. То есть сдавать кровь и мочу на алкоголизм и наркотики не требуется.

Госавтоинспекция Новосибирской области информирует о порядке выдачи и замены водительских удостоверений

О порядке выдачи и замены водительских удостоверений, сообщили в Курьер.Среда.Бердск в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Срок действия медицинского заключения – 12 месяцев с момента даты выдачи. В этот период, а также с учетом времени окончания срока действия водительского удостоверения, граждане могут обратиться в ГИБДД для его замены.

Госавтоинспекция Новосибирской области сообщает, что в процедуре выдачи водительских удостоверений экзаменационными подразделениями ГИБДД ничего не изменилось: как и прежде, водительское удостоверение выдается на основании медицинского заключения установленного образца, полученного в медицинских организациях. Срок действия медицинского заключения – 12 месяцев с момента даты выдачи. В течение этого времени, а также с учетом даты окончания срока действия водительского удостоверения граждане могут обратиться в подразделения ГИБДД для замены водительского удостоверения.

