Бердчане собирают деньги на лечение тяжело больных детей.
Бердчане собирают деньги на лечение тяжело больных детей.
30 ноября на трёх площадках города — в Доме культуры, ДК «Родина» и в школе №8 — проходят ярмарки, на которых дети и взрослые продают вещи, сделанные собственными руками. Здесь есть и выпечка, и картины, и украшения, и поделки. Все собранные средства пойдут на лечение детей.
Корреспонденты «Свидетеля» вели прямую трансляцию из Дома культуры. Посмотреть ее можно в нашей группе ВК.
В ДК «Родина» тоже собралось немало народа.
Об итогах акции мы расскажем в ближайшее время.