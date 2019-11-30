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Погиб водитель Mazda Demio из Искитима в ДТП с бензовозом МАЗ в Новосибирской области

15:28 30.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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30-летний мужчина выехал на полосу встречного движения на дроге К-15 «Черепаново-Маслянино». От удара с большегрузом он скончался на месте.

Погиб водитель Mazda Demio из Искитима в ДТП с бензовозом МАЗ в Новосибирской области
ДТП произошло на заснеженной трассе

На выезде из Черепаново в пятницу произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

29 ноября около 15.00 30-летний житель Искитима, управляя автомобилем «Мазда Демио», двигался по автодороге К-15 «Черепаново-Маслянино». В пути следования на 13-м км он, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с бензовозом МАЗ под управлением 44-летнего жителя Новосибирска.

В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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