Суши блесну: Опасно рыбачить из-за тонкого льда на Берди и Бердском заливе

Спасатели также не рекомендуют выходить на акваторию Обского моря в Бердске. В водоемах вокруг города наиболее часто происходят несчастные случаи с рыбаками. В период сильного ветра, метелей и аномально низких температур лучше воздержаться от похода на водоем.

Спасатели могут не успеть вытащить из воды провалившегося под лед рыбака

В Новосибирской области установились низкие температуры, и на водных объектах региона лед продолжает укрепляться. Однако ледовое покрытие в некоторых местах продолжает оставаться опасным для выхода и выезда. В связи с этим Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Новосибирской области рекомендует соблюдать правила безопасного поведения на льду во время рыбалки и ни в коем случае не выезжать на лед.

Регулярно в этот период возрастает риск возникновения несчастных случаев и происшествий на водоемах области, связанных с выходом людей и выездом техники (автомобиль, снегоход, квадроцикл и др.) на лед водных объектов. Наиболее вероятно возникновение происшествий на Новосибирском водохранилище, Бердском заливе, на реках Обь, Бердь, озерах Чаны, Малые Чаны, Сартлан, Яркуль (в границах города Новосибирска, Бердска, Барабинского, Болотнинского, Здвинского, Искитимского, Колыванского, Купинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Чановского и Чистоозерного районов области).

Рыбаки, находясь длительное время в неподвижном положении, могут быстро замерзнуть и получить обморожение. Если «для согрева» вы употребляли спиртное, то в условиях низких температур воздуха, из-за внутреннего и внешнего дисбаланса, может произойти нарушение или даже остановка сердечной деятельности. Из-за обильного выпадения снега и метелей на водном объекте может возникнуть плохая видимость. Даже покинуть место рыбной ловли, как пешком, так и на транспорте будет затруднительно.

В Новосибирской области неоднократно происходили случаи, когда рыбакам в непогоду требовалась помощь. И только благодаря действиям аварийно-спасательных формирований с привлечением сил и средств администраций муниципальных образований удавалось спасти любителей рыбной ловли.

Отправляясь на рыбалку, необходимо ознакомиться с прогнозом погоды, советуют в пресс-службе регионального управления МЧС. В период сильного ветра, метелей и аномально низких температур лучше воздержаться от похода на водоем. Обязательно предупредите родных или друзей о том, куда вы идете. Возьмите с собой заряженный сотовый телефон для того, чтобы в случае надобности вызвать спасателей. Лучше всего не отправляться на рыбалку в одиночку.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах» в нашей области утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 N 445-п Правила охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области.

Правила определяют требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на водных объектах в Новосибирской области, и обязательны для выполнения.

Контроль за соблюдением требований Правил осуществляет государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области».

Наряду с иными требованиями в Правилах отражены запреты на: выезд на лед транспортных средств вне ледовых переправ; выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки; выход на лед в периоды ледостава и освобождения от льда.

В рамках закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» должностные лица ГКУ НСО Центр уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.8. «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» указанного закона.

Нарушение Правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей.

На этой неделе в Новосибирской области завершается первый этап межведомственной профилактической акции «Безопасный лед». На протяжении недели инспекторы ГИМС, совместно с правоохранительными органами и представителями местного самоуправления патрулировали водоемы, проводили инструктажи с рыбаками по мерам безопасности на льду.