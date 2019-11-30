Отключение горячей воды продлили еще на 4 дня в семи домах и детсаду Бердска

Не повезло жителям многоквартирных домов на улицах Лелюха и Комсомольской и китайской стены на ул. Ленина. Коммунальщики не успели за 5 дней справиться с чисткой водоподогревателей.

Жители Бердска жалуются на слишком частое отключение горячей воды

Отключение горячего водоснабжения в центре Бердска продлили еще на несколько дней, сообщили накануне в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

— Производство работ по плановой чистке водоподогревателей на ЦТП-7 продолжится, ориентировочно, до 17:00 вторника, 3 декабря, — объяснили в КБУ.

В связи с этим продлевается срок отключения горячей воды у потребителей по адресам:

ул. Комсомольская, 26, 28, 28А, 32,

ул. Лелюха, 13, 15,

ул. Ленина, 33,

детский сад №27.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горячую воду в этих домах отключали 25 ноября. Предполагали, что в пятницу, 29 ноября, «тепленькая пойдет», но срок работ в ЦТП продлили.

Почему бердчане так часто и долго сидят без горячей воды? Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с солевой водой из Берди не справляется барнаульское оборудование в ЦТП. Теплообменники покрываются солью и их приходится чистить почти каждый месяц, отключая горячую воду. КБУ тестирует систему блокировки и химочистки, чтобы изменить «холодную» ситуацию.