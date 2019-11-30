Отключение горячей воды продлили еще на 4 дня в семи домах и детсаду Бердска

Отключение горячего водоснабжения в центре Бердска продлили еще на несколько дней, сообщили накануне в муниципальном Комбинате бытовых услуг.
— Производство работ по плановой чистке водоподогревателей на ЦТП-7 продолжится, ориентировочно, до 17:00 вторника, 3 декабря, — объяснили в КБУ.
В связи с этим продлевается срок отключения горячей воды у потребителей по адресам:
ул. Комсомольская, 26, 28, 28А, 32,
ул. Лелюха, 13, 15,
ул. Ленина, 33,
детский сад №27.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горячую воду в этих домах отключали 25 ноября. Предполагали, что в пятницу, 29 ноября, «тепленькая пойдет», но срок работ в ЦТП продлили.
Почему бердчане так часто и долго сидят без горячей воды? Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с солевой водой из Берди не справляется барнаульское оборудование в ЦТП. Теплообменники покрываются солью и их приходится чистить почти каждый месяц, отключая горячую воду. КБУ тестирует систему блокировки и химочистки, чтобы изменить «холодную» ситуацию.