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Незаконным рост тарифов ЖКХ для Новосибирской области признал арбитраж Москвы

16:37 30.11.2019 Фото: Википедии
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ФАС потребовала увеличить тарифы на отопление и горячую воду летом 2019 года сразу на 7,2%. Региональное правительство обжаловало решение антимонопольщиков в арбитражном суде.

Незаконным рост тарифов ЖКХ для Новосибирской области признал арбитраж Москвы
Затраты на отопление снизятся

Суд признал незаконным предписание ФАС о повышении тарифов на тепло и горячую в Новосибирске. Рост цен в два раза превысил установленные федеральным правительством ограничения.

«Признать незаконными решения ФАС России [о предписаниях повысить тарифы на тепло и горячую воду в Новосибирске]», — говорится в решении московского арбитража. Мотивировочная часть определения еще не опубликована.

Тариф на тепло для жителей Новосибирской области должен был вырасти с 1 июля 2019 года на 3,2% — с 1290 до 1331 рубля за одну Гкал (в январе оплату повысили еще на 1,7%). Но в конце июня департамент по тарифам выпустил приказ, по которому цена поднялась с 1290 до 1384 рублей, то есть сразу на 7,2%.

Решение принято по представлению ФАС. Ранее в ведомство пожаловалась «Сибирская генерирующая компания», которая посчитала, что экономически обоснованный тариф на тепло должен быть выше ранее установленных пределов. Антимонопольщики признали требования «СГК» справедливыми и постановили увеличить тариф, облправительство обжаловало решение в Арбитражном суде Москвы.

Новосибирцы провели митинг против повышения цен на коммунальные услуги.

Как выяснила «Тайга.инфо», с помощью ФАС повышают тарифы ЖКХ и в других регионах в обход муниципальных властей.

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От редакции

Сделают перерасчет?

Аноним, 30 ноября 2019 17:39
На кого же в действительности работает ФАС?

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