Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

В России ужесточается ответственность за нарушения при обороте некоторых лекарств и вступает в силу приказ, определяющий тарифы на электроэнергию. Духи промаркируют, увеличится ответственность авиаперевозчиков перед пассажирами.

Авиаперевозчикам пересмотрят пределы ответственности

В начале декабря в России истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Одновременно в стране ужесточается ответственность за нарушения при обороте некоторых лекарств и вступает в силу приказ, определяющий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в 2020-м. Подробнее об этих и других нововведения — в традиционном обзоре «Известий».

Время заплатить налоги

В понедельник, 2 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Заплатить их можно будет и позднее, однако уже с 3 декабря налогоплательщикам начнут начисляться пени за просроченную оплату.

Формально этот срок истекает 1 декабря, но поскольку начало месяца приходится на воскресенье, в этом году его перенесли на первый рабочий день.

Не выплачивать налог можно только в том случае, если ФНС не направила вам письмо-уведомление с точным расчетом полагающегося платежа. По закону уведомление должно быть получено не менее чем за 30 рабочих дней до 1 декабря. Если письмо не пришло, платить ничего не нужно, однако перед этим гражданин обязан самостоятельно удостовериться в том, что его действительно не отправляли. Сделать это можно, обратившись в налоговую службу до конца следующего за отчетным года — то есть до 31 декабря 2019 года.

При этом может оказаться, что в налоговой просто нет сведений об имуществе (в первую очередь — недвижимости), которое облагается налогом, поэтому с собой можно сразу захватить необходимые документы.

Если уведомление было получено в срок, то оплатить налог можно в том числе с помощью нанесенного на него QR-кода или через личный кабинет на сайте ФНС.

Ответственность за оборот некоторых лекарств ужесточат

С начала зимы в России ужесточается ответственность за незаконный оборот нескольких лекарств. Под уголовную статью теперь подводятся нарушения при обороте тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство). Подробнее об этом «Известия» писали летом.

Все эти препараты входят в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Лекарства на базе прегабалина используются при эпилепсии, тапентадол является сильнодействующим опиоидным анальгетиком, а тропикамид применяется для расширения зрачка, в том числе при офтальмологических исследованиях и операциях. Одновременно эти лекарства используются наркозависимыми людьми, которые приобретают их на черном рынке, в том числе в аптеках, ведущих нелегальную торговлю.

Ни одно из этих лекарств сегодня не включено в список наркотических средств. При этом их отпуск осуществляется строго по рецептам, однако за нарушение их оборота сегодня грозит штраф в размере от 3 тыс. до 30 тыс. рублей, как ранее объясняли «Известиям» в Минздраве, поскольку нелегальная торговля препаратами приносит большой доход, незаконные распространители часто идут на риск, несмотря на штрафы.

С 1 декабря все три препарата будут включены в перечень наркотических веществ, незаконный оборот которых попадает под действие статьи 234 УК РФ о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Наказание по ней включает в том числе лишение свободы на срок до трех или до пяти лет, если речь идет о предварительном сговоре, деяниях в особо крупных размере или совершенных организованной группой лиц.

При этом речь не идет об ограничении оборота этих препаратов, а только об ужесточении существующих наказаний, пояснили РБК в Минздраве летом 2019-го.

Зимняя резина станет обязательной (но не совсем)

С 1 декабря установка зимних шин на автомобили станет обязательной — но в рекомендательном порядке. Дело в том, что такое требование предусмотрено общим для стран Таможенного союза техрегламентом «О безопасности колесных транспортных средств». Документ вступил в силу в ноябре прошлого года и действует на территории стран-участниц ЕАЭС — России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Согласно ему, наличие зимних шин в зимний период необходимо для легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 т, при этом на одну ось не могут быть установлены шины разных моделей. Однако сам запрет носит рекомендательный характер, а в российском Административном кодексе, как в ноябре прошлого года рассказали «Российской газете» в Госавтоинспекции, ответственность за отсутствие зимних шин не установлена.

Тем не менее дорожные инспекторы традиционно напоминают о том, что «переобувать» машину в холодное время года всё равно необходимо — в интересах собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения, даже несмотря на отсутствие угрозы наказания.

Недобросовестным водопользователям пропишут санкции

Недобросовестным пользователям водными объектами теперь могут отказать в предоставлении в пользование других водоемов. Это касается как физических, так и юридических лиц, до этого допускавших нарушения.

Поправки в Водный кодекс были приняты в начале лета 2019 года.

«Заключение договора водопользования, в том числе по результатам аукциона, допускается с физическими лицами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования», — говорится в тексте документа.

В реестр недобросовестных водопользователей заносятся физические и юридические лица, права которых на пользование водоемом ранее были досрочно прекращены по решению суда из-за нецелевого использования водного объекта или использования его с нарушениями законодательства.

Порядок ведения реестра установит правительство РФ, информация о недобросовестных пользователях должна храниться в нем два года — после этого эти сведения будут из него исключаться. Также добиться исключения информации из реестра можно по решению суда.

Новые тарифы на электроэнергию — вступят в силу, но еще не будут действовать

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. Речь идет о минимальной и максимальной планке, при этом собственно тарифы будут устанавливаться уже на региональном уровне (посмотреть, какими они будут в Москве, можно по ссылке) — но в пределах установленного диапазона.

При этом в начале зимы 2019-го документ только вступит в силу — тарифы же начнут применяться с января 2020-го, тогда же изменения заметят потребители.

Скорее всего, в начале года повышение будет не слишком значительным. По крайней мере, об этом в октябре 2019-го «Российской газете» рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Кирилл Парфенов. Во втором полугодии, по его оценкам, цены могут вырасти в среднем на 5%. Цифры также будут зависеть от того, какая плита — газовая или электрическая — установлена в квартире или в доме, а также от того, как распределяется использование электричества в течение суток, напомнил доцент РЭУ Владимир Колмаков.

Фотоаппараты, шины и духи промаркируют

Наконец, с начала зимы будет расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Пока в него входят алкоголь, некоторые лекарственные препараты, табачные изделия, изделия из меха, с октября 2019-го в пилотном режиме проводится маркировка обуви.

С 1 декабря в списке окажутся духи и туалетная вода, шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты. Система, при которой каждому товару присваивается индивидуальный идентификационный номер, разработана для того, чтобы бороться с контрафактом и сокращать объемы теневого рынка в стране. Предполагается, что постепенно она распространится и на остальные группы товаров.

В то же время бизнес указывает, что далеко не все категории товаров нуждаются в подобной маркировке в срочном порядке. В частности, в конце ноября «Известия» писали, что предприниматели попросили Минпромторг отложить введение обязательной маркировки для бытовой техники, которую сложно и нерентабельно подделывать, на срок до 2024 года. В ведомстве, в свою очередь, изданию рассказали, что прежде всего маркировке будет подлежать только продукция, наиболее чувствительная к незаконному обороту.

Авиаперевозчикам пересмотрят пределы ответственности

В самом конце года изменятся пределы ответственности, предусмотренные для авиационных перевозчиков в рамках так называемой Монреальской конвенции — речь идет в том числе о вреде, нанесенном пассажирам.

Россия присоединилась к международному документу (его ратифицировали больше 120 стран) в 2017 году, после этого на пассажиров российских авиакомпаний начали распространяться предусмотренные им международные нормы.

Пределы ответственности определяют максимальный размер выплат за различный вред, нанесенный в процессе авиаперевозок — в том числе за смерть или увечье пассажиров, задержку пассажира, багажа или груза. Они устанавливаются в особых единицах (СПЗ), величина которых с осени 2019 года равна $1,37.

Обычно в Международной организации гражданской авиации эти параметры пересматривают раз в пять лет, но они могут быть скорректированы раньше, если среднегодовая инфляция превышает 10%. Именно это, как сообщили в Росавиации, произошло в 2019 году (до этого аналогичная ситуация сложилась в 2009-м).

«Монреальская конвенция устанавливает скользящую шкалу пределов ответственности за вред, причиненный в связи с перевозкой пассажиров, багажа и груза, посредством которой учитывается относительное значение валют в мировых торговых и финансовых системах в увязке с совокупными темпами инфляции. Применение скользящей шкалы позволяет сохранять экономическую стоимость пределов ответственности, устраняя влияние инфляции и других экономических факторов на реальную стоимость пределов», — говорится в документе, опубликованном ведомством.

С 28 декабря предел ответственности за причинение смерти или увечий увеличится со 113,1 тыс. СПЗ до 128,8 тыс. СПЗ, за задержку пассажира — с 4,6 тыс. до 5,3 тыс. СПЗ, за задержку багажа и груза — с 1,1 тыс. до 1,2 тыс. и с 19 до 22 СПЗ соответственно.