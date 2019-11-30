Умер пожилой бердчанин средь бела дня на тротуаре в Бердске

Криминальная версия исключается. У несчастного оторвался тромб.
Криминальная версия исключается. У несчастного оторвался тромб.
Причину внезапного падения тучного пожилого мужчины с тросточкой на тротуар возле дома №14 по улице Комсомольской, которое произошло сегодня, 30 ноября, его племяннику объяснили врачи скорой помощи. Они, по словам родственника, пытались реанимировать дядю, но оказались бессильны. Пытался делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи и сам 60-летний племянник покойного, с которым они возвращались домой из гаража и совсем немного не дошли до дома.
— Врач сказал, что у него оторвался тромб, — сказал сайту «Свидетель» родственник умершего жителя Бердска.
Приехавший на место полицейский наряд составил, с его слов, соответствующий протокол. После чего, полицейские вызвали на место ритуальную службу.