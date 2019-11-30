Умер пожилой бердчанин средь бела дня на тротуаре в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Умер пожилой бердчанин средь бела дня на тротуаре в Бердске

5:31:1511/30/2019
0

<div></div>

Криминальная версия исключается. У несчастного оторвался тромб.

Причину внезапного падения тучного пожилого мужчины с тросточкой на тротуар возле дома №14 по улице Комсомольской, которое произошло сегодня, 30 ноября, его племяннику объяснили врачи скорой помощи. Они, по словам родственника, пытались реанимировать дядю, но оказались бессильны. Пытался делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи и сам 60-летний племянник покойного, с которым они возвращались домой из гаража и совсем немного не дошли до дома.

— Врач сказал, что у него оторвался тромб, — сказал сайту «Свидетель» родственник умершего жителя Бердска.

Приехавший на место полицейский наряд составил, с его слов, соответствующий протокол. После чего, полицейские вызвали на место ритуальную службу.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Срочно госпитализировали после ДТП легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Смотрите видео с места аварии
    10:34:09 2/24/2021
    Срочно госпитализировали после ДТП легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Смотрите видео с места аварии
    Бердск"Красавицы в мешках, а жабычи пальто с треском натягивают": В шоке от 150-киллограмовых женщин в леопардовых лосинах житель Бердска
    10:28:50 2/24/2021
    "Красавицы в мешках, а жабычи пальто с треском натягивают": В шоке от 150-киллограмовых женщин в леопардовых лосинах житель Бердска
    БердскПолнолуние в феврале 2021: что категорически запрещено делать на мощную Луну в Деве 27 февраля и 5 эффективных ритуалов на деньги и любовь
    10:26:26 2/24/2021
    Полнолуние в феврале 2021: что категорически запрещено делать на мощную Луну в Деве 27 февраля и 5 эффективных ритуалов на деньги и любовь
    День независимости Эстонии отмечается 24 февраля: Традиции национальной даты
    10:20:57 2/24/2021
    День независимости Эстонии отмечается 24 февраля: Традиции национальной даты
    Когда закончится пандемия коронавируса, рассказали в ВОЗ
    10:14:20 2/24/2021
    Когда закончится пандемия коронавируса, рассказали в ВОЗ
    Насмерть сбил двух подростков водитель на Lexus RX 350
    9:56:47 2/24/2021
    Насмерть сбил двух подростков водитель на Lexus RX 350
    Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса
    9:40:14 2/24/2021
    Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса
    Что категорически нельзя делать 24 февраля на Велеса? И о чем нужно молиться сегодня?
    9:20:04 2/24/2021
    Что категорически нельзя делать 24 февраля на Велеса? И о чем нужно молиться сегодня?
    Цены на тепло и свет могут вырасти в России
    9:09:17 2/24/2021
    Цены на тепло и свет могут вырасти в России
    Кому запрещено прививаться от коронавируса, рассказал Минздрав
    9:00:41 2/24/2021
    Кому запрещено прививаться от коронавируса, рассказал Минздрав