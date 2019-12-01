01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Порядок выдачи и замены водительских удостоверений: информирует ГИБДД

12:42 01.12.2019 Фото: ГИБДД по НСО
3 2

Приказом министра здравоохранения Российской Федерации изменения в порядке выдачи медицинских заключений перенесены на 1 июля 2020 года. То есть сдавать кровь и мочу на алкоголизм и наркотики не требуется.

Порядок выдачи и замены водительских удостоверений: информирует ГИБДД
Госавтоинспекция Новосибирской области информирует о порядке выдачи и замены водительских удостоверений

О порядке выдачи и замены водительских удостоверений, сообщили в Курьер.Среда.Бердск в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Срок действия медицинского заключения – 12 месяцев с момента даты выдачи. В этот период, а также с учетом времени окончания срока действия водительского удостоверения, граждане могут обратиться в ГИБДД для его замены.
Госавтоинспекция Новосибирской области сообщает, что в процедуре выдачи водительских удостоверений экзаменационными подразделениями ГИБДД ничего не изменилось: как и прежде, водительское удостоверение выдается на основании медицинского заключения установленного образца, полученного в медицинских организациях. Срок действия медицинского заключения – 12 месяцев с момента даты выдачи. В течение этого времени, а также с учетом даты окончания срока действия водительского удостоверения граждане могут обратиться в подразделения ГИБДД для замены водительского удостоверения.

Водительское удостоверение в России выдаются на 10 лет. Обычно срок действия водительского удостоверения указывается в самом удостоверении. Если же срок действия такого водительского удостоверения не указан, оно действительно в течение 10 лет со дня выдачи.
Медицинское заключение необходимо в случае сдачи квалификационного экзамена для получения первого водительского удостоверения, при открытии новой (дополнительной) категории в водительском удостоверении, при замене водительского удостоверения по истечении срока его действия, а также при возврате удостоверения после окончания срока лишения за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В целях экономии личного времени, а также получения скидки в размере 30% при оплате госпошлины, заявление на получение водительского удостоверения можно подать через единый портал www.gosuslugi.ru, где после заполнения необходимых данных запланировать визит в ГИБДД в удобное время.
Госавтоинспекция региона сообщает, что приказом министра здравоохранения Российской Федерации изменения в порядке выдачи медицинских заключений перенесены на 1 июля 2020 года.

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Введут новые правила или отменят?

Аноним, 30 ноября 2019 19:19
Исподволь,потихоньку(втихаря)"гнут свою линию",наплевав на слова что "чушь"это,и на все остальное наплевав на всё и всех,давят и давят...
Аноним, 30 ноября 2019 20:00
Чтобы никому не было обидно и никто не смог обвинить российские лаборатории в фальсификации результатов анализов, правительство будет делать анализы россиянам только за валюту с помощью Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и зарубежных лабораторий, аккредитованных ВАДА.
Правительство позаботится о том, чтобы снизить заявленную стоимость услуг с 7000 рублей до небольших 500-700 долларов. )))
Аноним, 01 декабря 2019 13:22
НВР:
На верно

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На видео попала драка учителя с учеником на уроке информатики в школе Белгорода 2
15:34 01-12-2019
На видео попала драка учителя с учеником на уроке информатики в школе Белгорода
БердскДля больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска
15:15 01-12-2019
Для больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска
Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР "Аура" в Новосибирске
14:55 01-12-2019
Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР
БердскЖертвы угарного газа: Ошибки при протапливании печи ведут к пожарам и трагедиям в Бердске
14:38 01-12-2019
Жертвы угарного газа: Ошибки при протапливании печи ведут к пожарам и трагедиям в Бердске
Опа! Приходит счет за мусор 3900 рэ. За што я должен им? 2
14:29 01-12-2019
Опа! Приходит счет за мусор 3900 рэ. За што я должен им?
Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты 1
14:14 01-12-2019
Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты
БердскСпецспартакиада по скоростному бегу на снегоступах и лыжным гонкам стартует в Бердске 1
13:58 01-12-2019
Спецспартакиада по скоростному бегу на снегоступах и лыжным гонкам стартует в Бердске
Кудрин: Усилят муниципальную власть отказ от выполнения приказов "сверху" и дополнительные деньги
13:51 01-12-2019
Кудрин: Усилят муниципальную власть отказ от выполнения приказов
Выход из состава Украины ряда областей из-за национализма предсказал Володин
13:16 01-12-2019
Выход из состава Украины ряда областей из-за национализма предсказал Володин
Маркировка парфюма и постельного белья стала обязательной в России с 1 декабря 2
13:05 01-12-2019
Маркировка парфюма и постельного белья стала обязательной в России с 1 декабря