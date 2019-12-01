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Вмерзшую в лед новорожденную девочку нашли дети в реке под Саратовом

08:00 01.12.2019 Фото: www.pexels.com
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По предварительным данным тело младенца находилось в воде около месяца.

Вмерзшую в лед новорожденную девочку нашли дети в реке под Саратовом
Вмерзшую в лед новорожденную девочку нашли дети в реке под Саратовом

Новоузенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели младенца, тело которого обнаружено в городе Красный Кут Саратовской области, сообщает СК РФ.

По предварительным данным, 30 ноября 2019 года в дневное время в городе Красный Кут Саратовской области неподалеку от дома № 4 по Заречному переулку в реке Еруслан, игравшие неподалёку дети, заметили предмет, вмёрзший в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину. Последний с использованием подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни.

Следователями СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным тело младенца находилось в воде около месяца.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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