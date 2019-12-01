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Как питаться в пожилом возрасте?

09:00 01.12.2019 Фото: www.pexels.com
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56-летний человек, на взгляд Мясникова, еще не пожилой, и ему следует строго контролировать потребление калорий и вредной пищи.

Как питаться в пожилом возрасте?
Врач Мясников рассказал о важных для здоровья принципах в питании пожилых людей

В программе «О самом главном» ее соведущий, врач Александр Мясников рассказал о важных принципах питания в пожилом возрасте, позволяющих дольше жить и оставаться здоровым.

Кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал о своем согласии с рекомендациями ВОЗ по поводу питании пожилых людей. В частности, они подразумевают разнообразие рациона, минимизацию быстрых углеводов, употребление жирной рыбы, постного мяса, птицы.

В то же время Мясников добавил, что пожилые люди должны употреблять растительные масла, овощи, фрукты, ягоды, орехи и творог, тогда как колбасу и жареное мясо следует перестать есть совсем.

Главным принципом питания в пожилом возрасте, по мнению врача, является насыщение достаточным количеством калорий, витаминов и микроэлементов.

Он подчеркнул, что более конкретные рекомендации по питанию всегда должны учитывать возраст. 56-летний человек, на взгляд Мясникова, еще не пожилой, и ему следует строго контролировать потребление калорий и вредной пищи.

Но после 80 лет говорить о запретах и ограничениях не совсем резонно. В этом возрасте, действительно пожилом, как заметил врач, «следует не радикально менять рацион, а подстраивать его в сторону более полезных продуктов с учетом уже существующих вкусов и привычек».

Источник: МедикФорум

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