Рак простаты: какие продукты провоцируют рак простаты

Специалисты из Медицинского научно-исследовательского центра при Университете Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты, пишет MedicalXpress.
Ученые выяснили, что употребление насыщенных жиров вызывает перепрограммирование клеток, способствующее прогрессированию онкологического заболевания. При этом сокращение их доли в рационе замедляет развитие рака предстательной железы на начальных стадиях.
Авторы исследования пришли к выводу, что употребление насыщенных жиров имитирует избыточную экспрессию онкогена MYC и таким образом ускоряет развитие рака простаты.
«У пациентов, страдающих раком простаты, предстательная железа содержит как опухолевые клетки, так и здоровые. Мы доказали, что употребление насыщенных жиров влияет на транскрипционные факторы только опухолевой ткани», — объяснил один из авторов исследования доктор Дэвид Лаббе.
По словам ученых, результаты исследования можно применить при разработке специальных диет для онкобольных.
Насыщенные жиры содержатся в красном мясе, молочных продуктах, пальмовом и кокосовом маслах.
Источник: РИА Новости