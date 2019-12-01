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Здоровье / Общество

Рак простаты: какие продукты провоцируют рак простаты

11:35 01.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Насыщенные жиры содержатся в красном мясе, молочных продуктах, пальмовом и кокосовом маслах.

Рак простаты: какие продукты провоцируют рак простаты
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Сюжет: Онкология
Рак простаты: какие продукты провоцируют рак простаты

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Специалисты из Медицинского научно-исследовательского центра при Университете Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты, пишет MedicalXpress.
Ученые выяснили, что употребление насыщенных жиров вызывает перепрограммирование клеток, способствующее прогрессированию онкологического заболевания. При этом сокращение их доли в рационе замедляет развитие рака предстательной железы на начальных стадиях.
Авторы исследования пришли к выводу, что употребление насыщенных жиров имитирует избыточную экспрессию онкогена MYC и таким образом ускоряет развитие рака простаты.

Ученые изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них и выяснили, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.

«У пациентов, страдающих раком простаты, предстательная железа содержит как опухолевые клетки, так и здоровые. Мы доказали, что употребление насыщенных жиров влияет на транскрипционные факторы только опухолевой ткани», — объяснил один из авторов исследования доктор Дэвид Лаббе.
По словам ученых, результаты исследования можно применить при разработке специальных диет для онкобольных.
Насыщенные жиры содержатся в красном мясе, молочных продуктах, пальмовом и кокосовом маслах.
Источник: РИА Новости

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