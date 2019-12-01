Пьяные выходные: в гневе вонзила нож супруга в грудь жителя Бердска

30 ноября в 22.30 в Бердскую центральную городскую больницу автомобилем «скорой помощи» был доставлен 45-летний местный житель с колотым ранением в грудь. О случившемся было сообщено в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции установили и задержали безработную и ранее не судимую 37-летнего супругу потерпевшего. Как выяснили полицейские, накануне мужчина и женщина вместе распивали спиртное, внезапно между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемая в доме по улице Фрунзе в г. Бердске нанесла потерпевшему удар ножом в область груди.

Вечером того же дня, около 18.20, в Мошковскую центральную районную больницу из дома по улице Дубровинской была госпитализирована с колото-резаным ранением в область спины 45-летняя женщина. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен безработный и ранее судимый за кражу 56-летний сожитель потерпевшей, который в ходе ссоры нанес женщине удар ножом в спину.

Сотрудниками отдела МВД России по Чулымскому району за аналогичное преступление была задержана ранее не судимая 21-летняя местная жительница, которая в 10.35 30 ноября в доме по улице Северной в г. Чулым в ходе ссоры нанесла ножевое ранение 36-летнему мужу.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится расследование.