01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Прегабалин, тапентадол и тропикамид вошли в список запрещенных сильнодействующих препаратов в России

12:02 01.12.2019 Фото: Pixabay
0

Все они входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.

Прегабалин, тапентадол и тропикамид вошли в список запрещенных сильнодействующих препаратов в России
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три «аптечных наркотика»

Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три «аптечных наркотика». Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев.
Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами — это прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.
По данным правоохранителей, они начали приобретать популярность с 2013 года, торговля этими препаратами выросла более чем в 20 раз. Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 года стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые аптека хранит затем три года.

Изменения внесены в постановление правительства России «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ»
Уголовная статья 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») предусматривает ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку для продажи, а также за незаконную продажу сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотиками или психотропами.
Статья 234 предусматривает наказание в виде срока до восьми лет лишения свободы и штрафа до 200 тысяч рублей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А где будут брать их те, кто лечился?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На видео попала драка учителя с учеником на уроке информатики в школе Белгорода 2
15:34 01-12-2019
На видео попала драка учителя с учеником на уроке информатики в школе Белгорода
БердскДля больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска
15:15 01-12-2019
Для больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска
Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР "Аура" в Новосибирске
14:55 01-12-2019
Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР
БердскЖертвы угарного газа: Ошибки при протапливании печи ведут к пожарам и трагедиям в Бердске
14:38 01-12-2019
Жертвы угарного газа: Ошибки при протапливании печи ведут к пожарам и трагедиям в Бердске
Опа! Приходит счет за мусор 3900 рэ. За што я должен им? 3
14:29 01-12-2019
Опа! Приходит счет за мусор 3900 рэ. За што я должен им?
Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты 1
14:14 01-12-2019
Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты
БердскСпецспартакиада по скоростному бегу на снегоступах и лыжным гонкам стартует в Бердске 1
13:58 01-12-2019
Спецспартакиада по скоростному бегу на снегоступах и лыжным гонкам стартует в Бердске
Кудрин: Усилят муниципальную власть отказ от выполнения приказов "сверху" и дополнительные деньги
13:51 01-12-2019
Кудрин: Усилят муниципальную власть отказ от выполнения приказов
Выход из состава Украины ряда областей из-за национализма предсказал Володин
13:16 01-12-2019
Выход из состава Украины ряда областей из-за национализма предсказал Володин
Маркировка парфюма и постельного белья стала обязательной в России с 1 декабря 2
13:05 01-12-2019
Маркировка парфюма и постельного белья стала обязательной в России с 1 декабря